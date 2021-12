Beim KFC Uerdingen galt er einst als Rohdiamant. Doch den Durchbruch schaffte er nie. Für ihn geht es nun ab dem 1. Januar 2022 in der Kreisliga B weiter.

Dominik Oehlers wurde einst als großes Talent beim KFC Uerdingen bezeichnet. Ihm wurde gar eine Profikarriere prognostiziert. Oehlers brachte einiges mit: Schnelligkeit, ein gutes Dribbling und Torgefahr. Doch der Durchbruch sollte dem gebürtigen Krefelder verwehrt bleiben.

Nach 47 Oberliga-Einsätzen (22 Tore, 18 Vorlagen) für den KFC und VfR Krefeld-Fischeln sowie 46 Begegnungen (2, 1) in der Regionalliga West für Uerdingen und elf Einsätzen für die U23 des FC Schalke 04 spielt er seit dem Sommer 2020 wieder für den VfR Fischeln in der Landesliga. Ab dem 1. Januar 2022 geht es für den 26-Jährigen dann noch einmal drei Klassen tiefer bis in die Kreisliga B zum Tabellenführer SV Thomasstadt 09/24 aus Krefeld-Kempen.

Für mich passt es hier menschlich wie sportlich und ich bin fest davon überzeugt, dass wir eine erfolgreiche Rückrunde spielen werden Dominik Oehlers

"Die 1. Mannschaft darf sich über einen echten Transferknaller freuen. Dominik Oehlers wechselt zur Rückrunde vom VfR Fischeln nach Kempen und damit zurück zu dem Verein, für den er bereits zu frühen Jugendzeiten aktiv war", wird die Rückkehr des verlorenen Sohnes in Krefeld-Kempen via Facebook groß angekündigt und gefeiert.

"Ich freue mich sehr, nach Kempen zurückzukehren. Die Mannschaft hat richtig Bock und eine weitaus höhere Qualität, als es die Liga aussagt. Weiterhin freue ich mich, einige alte Weggefährten wieder zu treffen. Für mich passt es hier menschlich wie sportlich und ich bin fest davon überzeugt, dass wir eine erfolgreiche Rückrunde spielen werden", sagt Oehlers über seine Rückkehr.