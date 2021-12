Niederrhein-Oberligist TuRU Düsseldorf hat kurz vor Weihnachten einige wichtige Personalentscheidungen abgeschlossen. Die Trainer und der Torhüter bleiben, ein Neuzugang ist am Anflug.

TuRU Düsseldorf und Trainer Francisco „Paco“ Carrasco haben ihre Zusammenarbeit "auf unbefristete Zeit" verlängert. Das gab der Oberligist am Freitag bekannt.

„Paco ist unser absoluter Wunschtrainer. Wir möchten die hervorragende Arbeit von Paco und seinem Trainerteam loben. Was dieses Team erreicht hat ist, gerade auf die Situation des Vereins bezogen, nicht selbstverständlich.“, wird Präsident Manuel Rey zitiert. „Ein Dankeschön möchte ich auch an die Mitglieder des Marketing-Teams, an den Vorstand, die Spieler und das Trainergespann aussprechen", fügte er an.

Zur Winterpause steht TuRU Düsseldorf auf Platz elf in der Oberliga Niederrhein.

Die Nummer eins bleibt ebenfalls

Bereits am Donnerstag gab der Klub eine weitere Vertragsverlängerung bekannt. Stammtorhüter Johannes Kultscher verlängerte vorzeitig um ein weiteres Jahr.

"Mein sportlicher Anspruch ist es auch weiterhin Stammspieler in der Oberliga zu sein. Hier bei der TuRU fühle ich mich sehr wohl und sehe mich als Kern der Mannschaft. Das hat mich zu einer Verlängerung bewogen – das macht Sinn", betonte der 25-Jährige.

Erster Winterneuzugang fix

Eine externe Vertragsunterschrift gab es bei TuRU Düsseldorf in dieser Woche auch. Der Klub reagierte auf die Problemstelle Offensive - erst 24 Tore stehen nach 17 Spieltagen zu Buche. Selcuk Yavuz kommt vom VfB Hilden und soll den Angriff beleben.

„Ich hoffe ja, dass sich die Mannschaft für die Aufstiegsrunde qualifiziert, dann kann ich dabei helfen, das Maximale aus der Saison rauszuholen“, sagte der Neuzugang, der auch die untere Tabellenhälfte und damit die potentielle Abstiegsrunde im Blick hat: „Dann werde ich alles geben, um den Verein in der Oberliga zu halten. Also eine Win-Win-Situation“, versprach er.

Yavuz ist bei TuRU kein Unbekannter. „Ich habe schon einmal hier gespielt, damals noch bei den B-Junioren“, erklärte Yavuz und ergänzte: „TuRU ist im Grunde mein Herzensverein. Es ist schön, wieder zu Hause zu sein.“