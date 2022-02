Regionalliga West: U23-Mannschaft holt Spieler von Manchester United

Die U23-Mannschaft von Borussia Mönchengladbach hat noch einmal auf dem Transfermarkt nachgelegt. Ein Talent von Manchester United kommt.

Borussia Mönchengladbach II hat nur wenige Stunden nach der Verpflichtung von Joshua Holtby (Preußen Münster) - RevierSport berichtete - noch einen weiteren Transfer getätigt und Dillon Hoogewerf verpflichtet. Der 18 Jahre alte Angreifer wechselt von Manchester United zur U23 der Fohlen.

"Dillon Hoogewerf ist ein Top-Talent. Er ist ein unglaublich schneller, trickreicher Spieler, der als Flügelstürmer aber auch hinter der Spitze agieren kann", sagt Borussias Direktor des Nachwuchsleistungszentrums, Roland Virkus auf der Homepage des Bundesligisten. Er ergänzt: "Wir freuen uns, dass sich Dillon für Borussia und den Weg, den wir ihm aufgezeigt haben, entschieden hat."

Ausgebildet wurde der Niederländer mit nigerianischen Wurzeln beim FC Almere und Ajax Amsterdam, ehe er im Sommer 2019 nach Manchester wechselte. In seiner Premierensaison auf der Insel lief Hoogewerf 13 Mal für die U18 der „Red Devils“ in der Premier League auf und erzielte dabei drei Tore, dazu kamen drei Partien für die U23 in der Premier League 2, in denen er einen Treffer erzielte sowie drei FA Youth Cup-Spiele, in denen er drei Tore beisteuerte. In der folgenden Spielzeit waren es 19 Einsätze in der U18 Premier League (12 Tore) sowie sechs Spiele für die U23 in der Premier League 2 (kein Tor). In der aktuellen Saison lief Hoogewerf neunmal in der Premier League 2 auf (1 Tor) und absolvierte drei EFL-Trophy- (1 Tor) sowie vier Youth-League-Spiele (kein Tor).

Darüber hinaus bestritt der Angreifer bislang insgesamt 19 Länderspiele für die Junioren-Nationalmannschaften der Niederlande – acht für die U15 (6 Tore), fünf für die U16 (2 Tore) sowie sechs für die U17 (2 Tore).