Preußen Münster: Holtby geht, MSV-Spieler kommt, dazu ein Niederländer aus Norwegen

Jetzt hat auch Preußen Münster noch einmal nachgelegt. Am Deadline-Day gab es einen Abgang, aber zwei Spieler wechseln auch nach Münster.

Rot-Weiss Essen und der Wuppertaler SV haben bereits nachgerüstet, auch Fortuna Köln wurde nochmals aktiv auf dem Transfermarkt. Nun hat auch Preußen Münster reagiert und zwei Spieler verpflichtet. Auf der anderen Seite wechselt ein Adler-Träger den Verein.

Vom MSV Duisburg verpflichtete Münster den dreizehnfachen rumänischen U-Nationalspieler Darius Ghindovean. Der Mittelfeldspieler absolvierte bisher 29 Drittligapartien, elf davon in der laufenden Spielzeit. Für sein Heimatland lief der in Mediaş geborene Ghindovean in den Auswahlmannschaften der U17, U18, U19 und U20 auf. “Darius ist ein sehr talentierter, technisch starker Spieler mit einem großen Laufvermögen. Wir versprechen uns sehr viel von ihm und sind überzeugt davon, dass er bei uns den nächsten großen Schritt im Profibereich gehen kann” sagt Münsters Sportdirektor Peter Niemeyer.

Holtby verlässt Münster

Durch den Transfer von Ghindovean konnte Münster auch dem Wechselwunsch von Joshua Holtby nachkommen, der sich der U23 von Borussia Mönchengladbach anschließen wird. Der 26-Jährige kam im Saisonverlauf zwar in 18 von möglichen 23 Regionalligapartien zum Einsatz, meist aber nur als Einwechselspieler.

Zum zweiten Zugang: Thomas Kok kommt für das defensive Mittelfeld. Der Niederländer lief zuletzt für den FK Jerv in der zweiten Liga Norwegens auf und stieg mit dem Klub in die Eliteserien, die höchste Spielklasse Norwegens, auf. Kok bestritt in der Aufstiegssaison, die erst Ende des Jahres abgeschlossen wurde, 28 Partien. Niemeyer: “Thomas ist ein fußballerisch sehr starker Mittelfeldspieler mit großer Spielintelligenz. Er hat in den Niederlanden und in Norwegen bereits auf höchstem Niveau gespielt und bringt noch mal ein Extraportion Qualität in unseren Kader."