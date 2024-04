Erneut verlor Ratingen 04/19 in der Oberliga Niederrhein. Dieses Mal setzt es eine 0:6-Klatsche bei der SpVg Schonnebeck. Aufstieg? Für Trainer Martin Hasenpflug ganz weit weg.

Mit 0:6 (0:2) unterlag Ratingen 04/19 im Spitzenspiel der Oberliga Niederrhein der Spvg Schonnebeck. Da der KFC Uerdingen parallel gegen Adler Union Frintrop gewann, ist Ratingen derzeit nicht mehr auf einem Aufstiegsplatz zur Regionalliga West.

Trainer Martin Hasenpflug war bedient. 0:2 bei Schwarz-Weiß Essen, 1:3 im Pokal bei Rot-Weiss Essen, 3:4 gegen den Mülheimer FC, 1:3 gegen die Sportfreunde Baumberg und nun das 0:6 bei der Spvg Schonnebeck – einzig gegen den 1. FC Kleve konnte man mit 3:1 gewinnen. Also gab es aus den letzten fünf Ligapartien nur drei Punkte, zu wenig für die Aufstiegsambitionen der Ratinger.

Zum wiederholten Male schlugen sich die Ratinger teils selbst, mit einfachen Fehlern brachten sie die Gastgeber ins Spiel. „Wir waren auch gegen Schonnebeck normal im Spiel, schenken die Gegentore aber leichtfertig her. Das hat die Negativ-Ereignisse der vergangenen Wochen aufleben lassen. Das ist zum wiederholten Male nicht die Leistung, die wir uns vorstellen.“

Auch in der Halbzeit, in der Hasenpflug einmal wechselte (Yassin Merzagua für Ali Hassan Hammoud), konnte keine Wende eingeleitet werden, Ratingen ergab sich mehr oder minder seinem Schicksal. „Ich konnte in der Halbzeit anscheinend auch nicht die richtigen Worte finden“, so der Übungsleiter, der nach dem Spiel nachdenklich wirkte. „Wir haben erneut ein frühes Gegentor bekommen und waren am Ende komplett unterlegen. Das hat der Spielstand dann auch so wiedergegeben.“

Wir haben heute mit 6:0 verloren. Wir müssen uns alle hinterfragen, zuallererst natürlich ich. Martin Hasenpflug

Jetzt also ist der KFC Uerdingen in der Tabelle vorbeigezogen, Ratingen nicht länger der Gejagte, sondern der Jäger. Damit wollte sich Hasenpflug aber nicht beschäftigen. „Ich sage es schon seit Wochen, das Thema interessiert mich nicht. Wir haben heute mit 6:0 verloren“, stellte ein niedergeschlagener Ratingen-Trainer klar und forderte: „Wir müssen uns alle hinterfragen, zuallererst natürlich ich.“

Auch wenn das Thema für Hasenpflug zunächst abgehakt scheint, ist Ratingen neben Uerdingen und Schwarz-Weiß Essen eins der drei Teams, welches eine Lizenz für die Regionalliga West beantragt hat. Ratingen liegt bei einer vergleichbaren Tordifferenz nur zwei Punkte hinter Uerdingen und kann bei einer Niederlage der Krefelder wieder vorbeiziehen.

Entscheidung um den Aufstieg am 12. Mai?

Dafür muss aber zunächst der Sturzflug beendet werden. In den nächsten Partien geht es gegen den FC Büderich (Tabellen-6.) und dann zum VfB Homberg (9.). Am 12. Mai kommt es dann zum direkten Aufeinandertreffen mit dem KFC Uerdingen. Die Hasenpflug-Elf möchte alles dafür tun, dass dies auch das Spitzenspiel ist, welches die Tabelle gerade suggeriert.