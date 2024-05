Der VfB Homberg gewann in der Oberliga Niederrhein mit 2:0 gegen Ratingen 04/19. Für die Ratinger ein bitterer Rückschlag im Aufstiegskampf, für Homberg war es der sechste Erfolg in Serie.

2:0 hieß es am Ende im Homberger PCC-Stadion. Der VfB gewann durch Tore von Tim Ulrich (60.) und Nabil Jaouadi (90.) gegen Ratingen 04/19. Ein herber Rückschlag für die Ratinger, welche den KFC Uerdingen im Aufstiegskampf der Oberliga Niederrhein vorerst ziehen lassen müssen.

Für den VfB Homberg hingegen war es der sechste Sieg in Folge. Trainer Stefan Janßen freute sich über drei Spiele und drei Siege in einer Woche: „Eine perfekte Englische Woche gegen drei so starke Gegner. Ich bin mega beeindruckt von meiner Mannschaft, so eine Leistung noch einmal herauszuhauen. In der ersten Halbzeit war es ein Trainerspiel. Für den Zuschauer langweilig, aber wir Trainer wussten, was da passiert.“

Highlights gab es in Hälfte eins tatsächlich nicht. Umso besser wurde es nach Wiederanpfiff, wie auch Janßen bilanziert: „In der zweiten Halbzeit war es ein richtig gutes Spiel. Erst waren wir besser im Spiel, dann war Ratingen am Drücker. Wir hatten einen überragenden Torhüter, der drei Bälle super hält. Wir hätten den Sack am Ende schon eher zumachen müssen. Aber meine Jungs mögen Drama, haben es dann aber geschafft.“

Auch Ratingens Interimstrainer Frank Zilles, der seine erste Niederlage im zweiten Spiel als Coach an der Seitenlinie zu verkraften hatte, wusste den Homberg-Keeper Kenneth Hersey zu würdigen: „Ich denke nicht, dass der Druck zu groß war. Die Homberger haben alles investiert. Es war ein heißer Kampf. Nach der Halbzeit hat Homberg Übergewicht bekommen und das konnten wir nicht vermeiden. Der Torwart hat eine Rolle gespielt, er hat zwei, drei Riesenparaden gezeigt.“

Durch die Niederlage rutschen die Ratinger auf den 4. Platz ab. Uerdingen steht bei einem weniger absolvierten Spiel zwei Punkte davor.

„Die Enttäuschung ist natürlich groß. Wir haben es aber nicht nur gegen Homberg verloren. Es gab viele Partien, bei denen wir Punkte liegen gelassen haben. In Homberg kann man verlieren“, zeigt sich Zilles mit Blick auf die Tabelle schon ein wenig aufgebend.

VfB Homberg: Hersey - Addo, Hohmann, Scheibe, Salah - Bartu (71. Iwata), Thissen (88. Redam), Akhal, Bode (79. Kogel), Ota (36. Marcinek) - Ulrich (71. Jaouadi) Hersey - Addo, Hohmann, Scheibe, Salah - Bartu (71. Iwata), Thissen (88. Redam), Akhal, Bode (79. Kogel), Ota (36. Marcinek) - Ulrich (71. Jaouadi) Ratingen: Ljubic - Henrichs, Silberbach (88.Potzler), Klefisch, Di Gaetano (37. Paura) (67. Touloupis) - Nesseler, Baum, Ari (74. Hammoud), Demircan, Ilbay (67. Merzagua) - Lamidi Tore: 1:0 Ulrich (60.), 2:0 Jaouadi (94.) Schiedsrichter: Marco Lechtenberg Zuschauer: 450

Das möchte er anschließend nicht so unterschreiben. Denn am kommenden Spieltag wartet das direkte Duell gegen Uerdingen (Sonntag, 12. Mai, 15 Uhr): „Noch ist überhaupt nichts abgeschrieben. Solange es möglich ist, haben wir noch nichts abgehakt. Erst einmal schauen wir, was Uerdingen in Essen macht. Solange eine theoretische Chance da ist, werden wir dran glauben. Dass es nicht leicht wird, ist klar.“

Uerdingen hat nämlich eine Englische Woche vor sich und spielt am Mittwoch (8. Mai, 19 Uhr) beim ETB SW Essen. Anschließend wartet dann das Spiel gegen Ratingen.

Zilles analysierte, was im Topduell besser werden muss: „Erst einmal muss es besser werden, dass wir Abschlüsse suchen. Wir hatten gegen Homberg viele gute Schusspositionen, aber niemand hatte die Courage abzuschließen. Irgendwann musst du einfach auch mal in Führung gehen und dann kannst du das Spiel ganz anders ausspielen. Das ist uns nicht gelungen.“