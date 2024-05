Die zweite Mannschaft des 1. FC Köln feierte am 33. Spieltag einen 3:0-Auswärtssieg beim FC Gütersloh. Das sagten die beiden Trainer nach der Partie.

Die U21 des 1. FC Köln setzte sich am 33. Spieltag der Regionalliga West mit 3:0 (3:0) beim FC Gütersloh durch. Das lag vor allem an einem echten Blitzstart, den die Kölner im Gütersloher Heidewaldstadion hinlegten.

Sturmtalent Jaka Cuber Potocnik erzielte in der ersten Spielminute die Führung, gerade einmal zwei Zeigerumdrehungen später erhöhte Routinier Marco Höger auf 2:0 (3.). Oliver Schmitt markierte noch im ersten Durchgang den 3:0-Endstand aus Sicht der Domstädter (34.).

Dementsprechend positiv fiel das Fazit des Effzeh-Trainers Evangelos Sbonias aus: "Wir sind sehr stark ins Spiel gestartet und gingen gleich mit der ersten Aktion in Führung. Danach hatten wir sehr viele weitere Torchancen, um das Ergebnis noch weiter in die Höhe zu schrauben. Von daher bin ich sehr zufrieden mit der ersten Halbzeit, wir waren sehr griffig, konzentriert und auch gallig."

Sbonias weiter: "Dass das Spiel in der zweiten Hälfte etwas vor sich hin plätschern wird, hatte ich in der Pause befürchtet. Wir wollten die Partie nicht so gestalten, aber am Ende sind wir sehr glücklich mit dem 3:0. Das war verdient und als U21 sind wir auch froh, dass drei U19-Spieler in der Startelf standen."

Wir haben eine tolle Hinrunde gespielt, aber eine beschissene Rückrunde. Wir hatten Probleme, die Ausfälle von Patrik Twardzik und Lennard Rolf aufzufangen. Am Ende des Tages haben wir aber unser großes Ziel erreicht. Man muss sich als Aufsteiger nicht dafür entschuldigen, wenn man die Liga hält. Julian Hesse

Für FCG-Coach Julian Hesse stand weniger das Ergebnis im Vordergrund, sondern vor allem der Abschied von drei langjährigen Spielern: "Es war uns wichtig, Tim Manstein, Marcel Lücke und Pascal Widdecke einen gebührenden Abschied zu geben. Ich weiß, dass sich das Ergebnis nicht gut anfühlt, aber ich würde die Entscheidung auch wieder so treffen. Diesen Spielern, die sechs Jahre alles für den Verein gegeben haben, so einem Moment zu ermöglichen, das gehört sich einfach. Dann muss man das einfach in Kauf nehmen, dass eine Elf auf dem Feld steht, die noch nicht oft zusammengespielt hat."

Der 35-Jährige zog ein Saisonfazit: "Wir haben eine tolle Hinrunde gespielt, aber eine beschissene Rückrunde. Wir hatten Probleme, die Ausfälle von Patrik Twardzik und Lennard Rolf aufzufangen. Am Ende des Tages haben wir aber unser großes Ziel erreicht. Man muss sich als Aufsteiger nicht dafür entschuldigen, wenn man die Liga hält. Ich sehe es sogar als Chance, weil es nach so einer Rückrunde offenliegt, an welchen Stellschrauben wir drehen müssen."

Am abschließenden Spieltag steht für Gütersloh ein Auswärtsspiel beim Absteiger Wegberg-Beeck auf dem Programm. Köln II empfängt die Zweitvertretung von Fortuna Düsseldorf zum Derby.

Die Statistik zum Spiel:

FC Gütersloh: Szczepankiewicz - Schauerte, Obst, Lücke (85. Pjetrovic), Widdecke, Manstein (52. Heim), Firmino Dantas, Freiberger, Kandic, Lohmar (46. Illig), Probst (46. Esko)

1. FC Köln II: Nickisch - Sponsel, Bakatukanda, Pauli, Toure (71. Thieltges), Strauch (82. Verinac), Höger, Kujovic (71. Salger), Süne (58. Wagner), Cuber Potocnik, Schmitt (71. Pinto)

Schiedsrichter: Florian Visse

Tore: 0:1 Cuber Potocnik (1.), 0:2 Höger (3.), 0:3 Schmitt (34.)

Zuschauer: 1147