Am letzten Spieltag der Regionalliga West vor der Winterpause gewinnt der 1. FC Köln II gegen Hohkeppel mit 2:0. Doch die Sorgen um Luca Kilian überdecken jegliche Glücksgefühle.

Die U21 des 1. FC Köln schlug Aufsteiger Eintracht Hohkeppel am 18. Spieltag der Regionalliga West mit 2:0 (0:0). Georg Strauch (66.) und Rijad Smajic (80.) sorgten mit ihren Treffern für einen gelungenen letzten Spieltag des Jahres, doch die Begegnung wurde von einer schlechten Nachricht überschattet.

Luca Kilian laborierte an einer Knieverletzung und feierte nach ungefähr neun Monaten Verletzungspause seine Rückkehr. Der Innenverteidiger verletzte sich aber kurz vor der Halbzeitpause erneut am Knie und musste abtransportiert werden. Auch Cheftrainer Evangelos Sbonias konnte nichts Genaueres sagen – eine Diagnose muss abgewartet werden. RevierSport wünscht eine gute Besserung!

Da dies das letzte Spiel in der Regionalliga im Jahr 2024 für die Kölner war, lohnt sich ein Blick auf mögliche Abgänge. Die Verträge von Torhüter Jonas Nickisch, der zwar nicht gespielt hat, oder Meiko Wäschenbach laufen 2025 aus und dürften damit bereits im Januar Interessen anlocken. Leihen von Talenten wie Jaka Cuber Potocnik oder Elias Bakatukanda sind ebenfalls möglich.

Auf potenzielle Abgänge angesprochen, zeigte sich Cheftrainer Evangelos Sbonias entspannt: „Jetzt geht es erst einmal darum, sich zu sammeln. Wir haben das letzte Spiel erfolgreich hinter uns gebracht und alle möglichen Veränderungen werden sich im Januar zeigen.“

Wir freuen uns über die Saison bisher und ich bin stolz auf die junge Mannschaft. In der Rückrunde möchten wir vornehmlich Spieler entwickeln, die irgendwann für die erste Mannschaft auflaufen sollen. Evangelos Sbonias

Auf der Zugangsseite steht bislang mit Patrik Kristal ein 17-jähriges Talent aus Estland. Dieser soll auch direkt Teil der U23 werden. „Ich freue mich sehr auf ihn. Er ist ein talentierter Junge und wir müssen schauen, was sich da anbietet. Wir wollen ihn direkt bei der U23 haben, aber er wird sicherlich auch mal für die U19 antreten.“, kommentierte Sbonias.

Die Zweitvertretung der Domstädter steht nicht erst durch diesen Sieg in einer sehr komfortablen Situation, auch wenn der Aufstieg nicht mehr möglich scheint. Der Coach der jungen Geißböcke sagte dazu: „Wir freuen uns über die Saison bisher und ich bin stolz auf die junge Mannschaft. In der Rückrunde möchten wir vornehmlich Spieler entwickeln, die irgendwann für die erste Mannschaft auflaufen sollen. Bei der Weiterentwicklung von Talenten stehen aber auch die Ergebnisse im Vordergrund. Wir wollen also weiter ausbilden, aber so viele Spiele wie möglich gewinnen.“

Mit diesem Heimsieg verabschiedet sich die Zweitvertretung des „Effzeh“ in die Winterpause. Mit einem gesicherten Platz im oberen Tabellenmittelfeld können die Domstädter zufrieden sein. Am 25. Januar 2025 geht es mit einem Auswärtsspiel bei der U21 des SC Paderborn weiter.