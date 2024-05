In der Oberliga Niederrhein geht der KFC Uerdingen einen großen Schritt in Richtung Aufstieg. Im Keller bleibt es weiter spannend.

Der KFC Uerdingen ist dem Aufstieg in die Regionalliga West ein großes Stück näher gekommen. Im Topspiel der Oberliga Niederrhein gegen Konkurrent Ratingen 04/19 setzten sich die Krefelder am Sonntag dank eines sehr späten Tores mit 1:0 durch - so richtig zur Sache ging es aber erst tief in der Nachspielzeit.

Die fiel üppig aus, da knapp 20 Minuten nachgespielt wurden. Grund dafür war eine längere Unterbrechung in der zweiten Halbzeit. Der Linienrichter hatte sich verletzt und Ersatz wurde gesucht. Sportlich entschied Dimitrios Touratzidis die Partie mit einem Lucky Punch in der 98. Minute. Anschließend musste die Polizei aufgrund von Tumulten auf der Tribüne - Teile beider Fanlager waren aneinander geraten - anrücken. Die Situation wurde schnell beruhigt. Kurz vor Abpfiff sah KFC-Coach Levan Kenia zudem die Rote Karte.

Nun stehen die Uerdinger fünf Punkte vor Ratingen - ein komfortables Polster bei noch drei ausstehenden Partien.

Deutlich torreicher als im Gipfeltreffen ging es im Tabellenkeller zu. Einen Schlagabtausch lieferten sich der Mülheimer FC und die Sportfreunde Hamborn - mit einem bitteren Ende für die Duisburger, die mit 3:4 verloren. Und das, obwohl sie zwischenzeitlich zweimal in Führung lagen. Doch in der Schlussphase drehte der MFC die Partie endgültig.

Mülheimer FC und 1. FC Kleve feiern wichtige Siege

Damit springen die Mülheimer auf einen Nichtabstiegsplatz, während die Hoffnungen in Hamborn allmählich schwinden. Sechs Punkte beträgt der Rückstand aufs rettende Ufer - immerhin haben die 07er noch eine Partie mehr als die Konkurrenz zu bestreiten.

Adler Union Frintrop und TVD Velbert lieferten sich ebenfalls ein munteres Duell. 3:3 hieß es am Ende, wodurch beide Teams über dem Strich bleiben - nach wie vor aber nicht gerettet sind. Zudem feierte der 1. FC Kleve Big Points beim TSV Meerbusch. Mit einem 1:0-Sieg zog der FCK an den Meerbuschern vorbei und baute seinen Vorsprung auf die Abstiegszone aus.

Der TSV rutschte wieder in die rote Zone. Wäre die Saison nun beendet, würde Meerbusch neben Hamborn und dem SV Straelen (Rückzug im Winter) als Absteiger feststehen.