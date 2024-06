Es geht Schlag auf Schlag beim ETB Schwarz-Weiß Essen. Der nächste Spieler hat über seine Zukunft entschieden - und der Klub darf sich freuen.

Auch Prince Kimbakidila wird dem ETB Schwarz-Weiß Essen erhalten bleiben. Das teilte der Klub am Mittwoch, 5. Juni, mit. Der 25-Jährige kam vor vier Jahren vom Landesligisten SV Hönnepel-Niedermörmter zum Uhlenkrug.

Ende November 2022 erlitt er eine schwere und langwierige Knieverletzung, die ihn sehr lange außer Gefecht setzte. Aufgrund der Verletzung und ihren Folgeerscheinungen kam er in der abgelaufenen Spielzeit nur zu acht Kurzeinsätzen mit insgesamt 102 Minuten Spielzeit in der Oberliga Niederrhein.

Umso hoffnungsvoller schaut Kimbakidila nun nach vorne: "Ich gehe im Sommer in meine fünfte Saison in der Oberligamannschaft beim ETB und bin damit der Dienstälteste. Das ist für mich etwas ganz Besonderes und zeigt natürlich auch, dass ich mich hier sehr wohlfühle. Es ist schon fast wie eine Familie beim ETB und dafür bin ich dankbar, genauso wie für das Vertrauen, dass der Verein mir entgegenbringt."

Weiter sprach er auch über seine Leidenszeit und große Ambitionen: "Ich war durch einen untypischen Verlauf nach meiner Knie-Operation anderthalb Jahre raus. Im letzten halben Jahr habe ich sehr hart gearbeitet und es fühlt sich für mich persönlich so an, dass ich wieder zu meiner alten Stärke zurückfinden werde. Deshalb möchte ich zur neuen Saison auch eine Führungsrolle übernehmen und die Mannschaft wieder mit Toren und Vorlagen vorantreiben. An erster Stelle steht natürlich, verletzungsfrei zu bleiben, damit das alles überhaupt möglich ist."

Und auch in der Tabelle soll es für den ETB nach Platz vier nun noch weiter nach oben gehen. "Für unsere Mannschaft erhoffe ich mir, dass wir schnell zusammenwachsen. Wir haben in den letzten Jahren tabellarisch immer einen Schritt nach vorne gemacht, und ich hoffe, dass wir im nächsten Jahr zu den Top drei in der Oberliga gehören."

Ein ambitioniertes Ziel, für das die Essener gerade in dieser Woche auf dem Transfermarkt schon eine ganze Menge getan haben. Eigengewächs Christian Gojani und Regisseur Giuliano Zimmerling haben verlängert, Jan Bugenhagen und Nabil El-Hany sind gekommen.

Nun steht also auch die Verlängerung Kimbakidilas fest. "Prince gehört mittlerweile zum Inventar am Uhlenkrug, und ich freue mich über seine Verlängerung. Nach seiner schweren Verletzung im November 2022 ging es für ihn in dieser Saison erst einmal darum, wieder Fuß zu fassen und verletzungsfrei zu bleiben. Jetzt geht es darum, wieder komplett durchzustarten und an die Leistungen aus der Vergangenheit anzuknüpfen", sagte sein Trainer Damian Apfeld.