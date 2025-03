Am 25. Spieltag der Oberliga Niederrhein konnte der ETB Schwarz-Weiß Essen einen späten 3:2-Sieg feiern und somit weiter vom Aufstieg träumen. Das Restprogramm ist jedoch nicht optimal.

In der Oberliga Niederrhein belegt der ETB Schwarz-Weiß Essen nach dem 3:2-Auswärtserfolg beim SV Sonsbeck am 25. Spieltag weiterhin den fünften Platz und spielt damit weiter im Aufstiegsrennen mit. Der Rückstand auf Tabellenführer Schonnebeck beträgt acht Punkte, bei noch neun zu spielenden Partien also nicht unerreichbar.

Im Spiel gegen den SV Sonsbeck sahen die Zuschauer und auch ETB-Trainer Julian Stöhr eine starke Anfangsphase der Schwarz-Weißen. "In den ersten 20 Minuten waren wir richtig gut im Spiel. Das war eine unserer stärksten Phasen in dieser Saison", sagt Stöhr zur Anfangsphase der Partie.

In der fünften Minute konnten sich die Essener direkt belohnen. Niko Bosnjak traf früh für die Gäste und bestätigte damit den starken Auftritt zu Beginn der Begegnung. Doch Sonsbeck fand relativ zügig ins Spiel und konnte das Spiel durch Stürmer Klaus Kaisers (21', 38') sogar drehen. Mit einem 1:2 aus Sicht des ETB ging es dann in die Kabine.

"Wir wussten, was uns hier in Sonsbeck erwartet, und wir wollten mit längeren Bällen hinter die Abwehr agieren. Das haben wir am Anfang auch gut gemacht. Mit dem Treffer zum 1:1 ist das Spiel dann gekippt, das muss man ehrlich so sagen. Wir konnten froh sein, dass wir nur mit einem 1:2 in die Halbzeitpause gegangen sind", evaluiert Stöhr die Mannschaftsleistung der ersten Hälfte.

Doch der ETB gab nicht auf und schaffte es durch die späten Treffer von Collin Weihmann (83') und Jan Corsten (90') das Spiel doch noch zu gewinnen. Für Trainer Stöhr war es ein Sieg durch Kampf und Arbeit. "Ich muss meiner Mannschaft ein Riesenkompliment machen, was sie läuferisch und kämpferisch in der zweiten Halbzeit dann noch gezeigt hat. Da war sie dem Gegner ab der 75. Minute überlegen", erklärt Stöhr.

"Es war dann hinterher ein Sieg des Willens und der Emotionen. Wir wollten mit aller Macht noch den Dreier holen", fügt der ETB-Cheftrainer hinzu. Jetzt geht beim 34-jährigen Übungsleiter auch schon direkt der Blick auf das nächste Spiel. "Jetzt freuen wir uns auf das Spiel gegen Velbert, mit hoffentlich vielen Zuschauern am Uhlenkrug, in der nächsten Woche."

Platz eins bis vier wartet im Restprogramm

Wenn es beim ETB noch was mit dem Aufstieg werden soll, müssen am besten alle restlichen Saisonspiele gewonnen werden. Neun Partien sind es noch, also noch mögliche 27 Punkte. Besonders für die Essener wird es ein schwieriges Restprogramm. So muss der Fünfte noch gegen Schonnebeck (1.), St. Tönis (2.), die SSVg Velbert (3.) und den VfB Homberg (4.) antreten.

Das dürfte wohl Fluch und Segen zugleich sein, denn auf der einen Seite haben es Julian Stöhr und seine Jungs in der eigenen Hand und können durch Siege in den direkten Duellen aufholen, auf der anderen Seite sind jedoch die anderen Aufstiegskandidaten mindestens genauso heiß auf den Aufstieg. Dazu kommt noch, dass Schonnebeck mehr als nur einmal patzen muss, um den anderen eine realistische Chance zu geben.

Am nächsten Spieltag gegen die SSVg Velbert (06.04., 15 Uhr) kann der ETB Schwarz-Weiß Essen direkt anfangen Punkte aufzuholen, denn mit einem Sieg gegen den Drittplatzierten könnten die Essener vorbeiziehen und somit näher an Platz eins stehen.