Der 1. FC Wülfrath rüstet sich für die neue Saison. Nach Platz zwei soll in der Serie 2024/2025 Platz eins her.

Der 1. FC Wülfrath hat die Rückkehr in die Landesliga nur knapp verpasst. Am Ende fehlte den Bergischen nur ein Punkt auf Meister SV Bergisch Born.

In der kommenden Saison peilt der Klub von Boss Michael Massenberg dann den Aufstieg in die Landesliga an. Dabei soll auch ein erfahrener Oberligaspieler helfen. Axel Glowacki wechselt vom TVD Velbert nach Wülfrath.

Der 23-jährige pfeilschnelle Offensivspieler war Stammspieler in der Oberliga und kann auf 83 Begegnungen in der 5. Liga verweisen. Glowacki ist bis zur U17 beim 1. FC Köln ausgebildet worden und hat sein letztes Jugendjahr in der Niederrheinliga bei seinem Heimatverein SSVg Velbert beendet. Von dort aus schaffte er den Sprung in den damaligen Oberliga-Kader der SSVg Velbert, bevor er zum TVD wechselte.

"Mich freut es riesig, dass wir Axel vom 1. FC Wülfrath überzeugen konnten. Axel kenne ich schon aus gemeinsamen Zeiten in Velbert. Er hat unglaubliches Potential und ich bin überzeugt, dass wir dieses aus ihm rauskitzeln werden. Ich verspreche nicht zu viel, dass wir sehr viel Freude an Axel haben werden", sagt Wülfraths Trainer Joscha Weber.

Auch Massenberg, erster Vorsitzender der Wülfrather, ist überglücklich über den Transfer. "Mit Axel Glowacki sieht man, dass wir mit unserem Konzept auf dem richtigen Weg sind, da wir die Zusage von Axel trotz vieler anderer ihm vorliegender Angebote erhalten haben. Und mit Axel ist ein weiterer junger Spieler aus der Region im Kader, der sich voll und ganz mit dem Verein identifiziert."

Mit Luke Jahnke kommt zudem ein 19-jähriger Defensivspieler zum Erbacher Berg. Jahnke kam letztes Jahr aus der A-Jugend der SSVg Velbert und schloss sich dem Cronenberger SC an. Dort sammelte er im Landesliga-Team die ersten Erfahrungen im Seniorenbereich und konnte bei seinen Einsätzen überzeugen.