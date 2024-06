Rot-Weiß Oberhausen hat auf dem Transfermarkt zugeschlagen und einen 23 Jahre alten Mann für die linke Außenbahn geholt.

Eric Gueye wird in der kommenden Saison nach nur einem halben Jahr schon nicht mehr für Eintracht Norderstedt auflaufen. Vielmehr kommt der 24-Jährige in die Regionalliga West, wo er sich Rot-Weiß Oberhausen anschließen wird.

"Eric ist ein flexibler Schienenspieler, welcher bereits unter unserem neuen Cheftrainer Sebastian Gunkel gearbeitet hat und somit keine lange Eingewöhnung benötigen wird. Er passt ideal zu unserer neuen Spielausrichtung und wird mit seinem Tempo das Offensivspiel aus der Defensive heraus ordentlich ankurbeln. Wir freuen uns sehr, dass er in der kommenden Saison im Kleeblatt-Dress auflaufen wird", kommentierte Dennis Lichtenwimmer-Conversano, sportlicher Leiter der Kleeblätter, den Neuzugang.

Gueye hat 126 Regionalliga-Spiele in den Staffeln Nord und West in seiner Vita stehen. Dazu kommen 23 Spiele in der U19-Bundesliga Nord/Nordost, die er in der Saison 2017/18 für den Niendorfer TSV absolviert hat.

"Ich freue mich darauf, vor den Fans im Stadion Niederrhein zu spielen. Vor allem aber habe ich große Lust, mit dem Verein anzugreifen und Erfolge zu feiern. Zudem möchte ich meinen Teil dazu beitragen, mit der Mannschaft eine gute Saison zu spielen", sagte Gueye, der auf der linken Schiene flexibel auflaufen kann.

Der Rechtsfuß wurde beim Bramfelder SV, bei Eintracht Norderstedt und beim Niendorfer TSV im Jugendbereich ausgebildet, ehe er sich im Sommer 2018 dem Lüneburger SK Hansa anschloss. Von dort ging es im Juli 2019 weiter zur zweiten Mannschaft des FC Schalke 04.

Auch bei den Knappen blieb er nur ein Jahr (vier Regionalliga-Spiele), kehrte im Sommer 2020 zurück in den Norden. Dort blieb er drei Jahre bei Holstein Kiel II. Für die Störche kam er in der Regionalliga Nord zum Einsatz - genauso wie für den SV Drochtersen/Assel und Eintracht Norderstedt in der abgelaufenen Saison. Nun geht es also zu RWO - und in der kommenden Runde zweimal gegen seinen Ex-Klub FC Schalke 04 II.