Der FC Ingolstadt hält an seiner Trainerin fest, die die FCI-DNA hat und als Interimstrainerin ungeschlagen blieb.

Sie war die erste Trainerin, die unter der Saison eine Mannschaft in der 3. Liga übernahm. Nun wird Sabrina Wittmann die erste Trainerin, die eine Mannschaft zum Start einer Drittliga-Saison betreut.

Denn beim FC Ingolstadt sind sie so überzeugt von der 32-Jährigen, dass sie in der Konstellation wie zum Ende der abgelaufenen Spielzeit weitermachen wollen.

Die gebürtige Ingolstädterin hatte Anfang Mai interimsweise den Trainerposten übernommen. In den vier Partien unter ihrer Leitung blieben die Oberbayern ungeschlagen und feierten zudem den ersten Landespokal-Triumph in der Vereinsgeschichte.

"Sabrina Wittmann hat in ihrer bisherigen Zeit auf der Schanz eindrucksvoll bewiesen, dass sie nicht nur die Fähigkeit besitzt, junge Spieler zu fördern, sondern auch Mannschaften nachhaltig zu entwickeln, deren volles Potenzial auszuschöpfen und zum Erfolg zu führen. Dies hat sie über Jahre hinweg sowohl im Nachwuchs als auch zuletzt bei den Profis eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Dafür bedarf es neben einer hohen inhaltlichen Qualität, einer konsequent gelebten Leistungskultur auch einer stark ausgeprägten Führungskompetenz. Aufgrund dieser Eigenschaften und ihrer extrem hohen Identifikation zum FC Ingolstadt 04 sind wir der vollen Überzeugung, dass sie die Richtige ist, um gemeinsam mit ihr die gesteckten Ziele zu erreichen", betont Geschäftsführer Dietmar Beiersdorfer.

Wir werden den Weg, den wir im Mai eingeschlagen haben, mit absoluter Begeisterung, hoher Konsequenz und maximaler Intensität fortsetzen Sabrina Wittmann

Und Sportdirektor Ivo Grlic ergänzt: "Selbstverständlich wollen wir als Verein nicht nur unsere Nachwuchsspieler, sondern auch unsere Trainer-Talente fördern. Sabrina Wittmann hat in den vergangenen Jahren beim FC Ingolstadt äußerst erfolgreich gearbeitet und dabei nicht nur auf fachlicher Ebene, sondern auch menschlich vollends überzeugt. Sie steht für einen offensiven und mutigen Fußball, den sie mit ihrer authentischen sowie leidenschaftlichen Art des Coachens vermittelt und das Team mitreißen kann. Dazu ist Sabrina seit fast zwei Jahrzehnten im Verein, brennt regelrecht für den FCI – mehr Schanzer DNA geht nicht."

Wittmann habe in der kurzen Zeit, die sie die erste Mannschaft betreute, schon Impulse setzen können, in der neuen Saison soll daran angeknüpft werden. Denn die Ziele sind hoch, es soll in der Tabelle weiter nach oben gehen (Platz zehn in der letzten Saison), am besten soll der FCI bis zum Ende um den Aufstieg spielen.

Wittmann berichtet nach ihrer Unterschrift: "Als ich im Mai die erste Mannschaft interimsmäßig übernommen habe, hatte ich für mich gehofft, dass es nicht bloß ein kurzes Abenteuer bleibt. Mit jedem Moment, den ich anschließend mit der Mannschaft verbracht habe, wurde dieser Wunsch, langfristig in dieser Position bleiben zu dürfen, stärker. Ich bin unheimlich stolz und dankbar, dass diese Reise, die wir begonnen haben, nun fortgesetzt wird und mir Didi Beiersdorfer und Ivo Grlic weiter vertrauen. Jeder hier weiß, wie sehr mir Ingolstadt am Herzen liegt. Hier hat alles angefangen und hier bin ich groß geworden. Ich durfte mir über viele Jahre ein stabiles Fundament aufbauen, auf das ich zurückgreifen kann und werde. Wir werden den Weg, den wir im Mai eingeschlagen haben, mit absoluter Begeisterung, hoher Konsequenz und maximaler Intensität fortsetzen."