Und wieder hat der ETB Schwarz-Weiß Essen nachgelegt. Jetzt ist ein neuer Stürmer am Uhlenkrug aufgeschlagen.

Lukas Korytowski wechselt von der SpVg Schonnebeck weniger Kilometer weiter zum Ligarivalen ETB Schwarz-Weiß Essen. Das teilte der Klub aus dem Essener Süden am Donnerstag, 6. Juni, mit.

"Ich habe etwas Neues gesucht, und das Projekt ETB und die Perspektive haben mir einfach gut gefallen. Die Gespräche mit dem Verein waren auch sehr gut. Ich komme aus Essen und deshalb ist der Standort vom ETB natürlich auch ein großer Vorteil für mich. Es ist immer sehr cool und macht viel Spaß am Uhlenkrug im Stadion zu spielen", schwärmte Korytowski.

Und weiter: "Ich bin heiß darauf, dass die Saisonvorbereitung losgeht. Ich hoffe, dass ich der Mannschaft in der nächsten Spielzeit bestmöglich helfen kann und wir im oberen Drittel der Tabelle mitspielen. Ich möchte natürlich möglichst viele Tore und Vorlagen dazu beisteuern."

Seine Ausbildung hat Korytowski lange in der Nachbarstadt genossen - genauer gesagt beim FC Schalke 04. Im Sommer 2020 hat sich der heute 20-Jährige aus der Jugend der SG Schönebeck den Schalkern angeschlossen. Korytowski blieb bis zur U19 Königsblauer, wechselte dann zu Borussia Mönchengladbach. Aus deren A-Jugend heraus ging es im Sommer 2023 nach Schonnebeck.

Dort absolvierte er in der vergangenen Saison 16 Oberliga-Spiele und traf dreimal. Zur ganzen Wahrheit gehört dabei, dass er von einer Verletzung ausgebremst wurde. "Lukas ist nach einer längeren Verletzung in sein erstes Seniorenjahr gekommen und musste in diesem Jahr sehr viel nachholen. Zum Ende der Saison ist er immer besser in Tritt gekommen und konnte in einigen Spielen sein Potenzial zeigen. Jetzt gilt es für ihn, in seinem zweiten Herrenjahr komplett durchzustarten. Dabei werden wir ihn, so gut es geht, unterstützen", sagte sein neuer Trainer Damian Apfeld.

Korytowski, der im August 2024 eine Ausbildung zum Bankkaufmann beginnen wird, kommt vornehmlich im Sturmzentrum zum Einsatz, kann aber auch beide offensive Flügel beackern.