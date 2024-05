Für sieben Spieler geht es nicht weiter bei Fortuna Köln, bei neun weiteren gibt es noch Fragezeichen. So ist der Stand einen Spieltag vor Saisonende.

Beim letzten Heimspiel der Saison hat der SC Fortuna Köln sieben Spieler, deren Abgänge bereits feststehen, verabschiedet. Die Zukunft von neun Spielern ist dagegen noch unklar, darunter die Stammspieler Henri Matter, Arnold Budimbu und Justin Steinkötter.

Für Fortuna-Kapitän und Stammtorwart André Weis war es das letzte Heimspiel im Südstadion. Weis wurde nicht nur wie die anderen Spieler, die den Verein zum Saisonende verlassen werden, vor dem Spiel offiziell verabschiedet, sondern auch noch nach dem Spiel von den Fans im Bereich Stehplatz Mitte gefeiert.

Nach dem Spiel zog er ein emotionales Fazit seiner Zeit beim Südstadtklub: „Es waren drei schöne Jahre, leider mit dem Ende, dass mein Vertrag nicht verlängert wurde. Ich hätte gerne noch weiter für Fortuna gespielt. Das sind Entscheidungen, die im Fußball getroffen werden. Ich glaube, rückblickend war es für beide Seiten ein Gewinn. Ich habe mich hier sehr wohl gefühlt. Fortuna ist einfach ein geiler Verein mit geilen Fans, aber es geht halt immer irgendwann zu Ende im Leben.“

Wie sein Berater gegenüber RevierSport verriet, kommt für den 34-jährigen Torwart nur ein Wechsel innerhalb Nordrhein-Westfalens infrage. Weis dazu: „Ich habe noch nichts gefunden. Ich höre mir jetzt alles an bis Sommer. Dann muss man sehen, welche Alternativen kommen. Ich würde gerne noch spielen, weil ich noch fit bin.“

Es war eine sehr schöne Zeit, es war sehr familiär hier alles. Ich werde die Zeit niemals vergessen. Leon Demaj

In den vorangegangenen Spielen waren bereits die Ersatzkeeper Lennart Winkler und Felix Buer zum Einsatz gekommen. Mit Winkler werden zurzeit Gespräche über eine Vertragsverlängerung geführt. Wer als neuer Stammtorwart der Fortuna in die kommende Saison geht, ist also noch offen.

Doch nicht nur auf der Torwart-Position wird Cheftrainer und Sportdirektor Matthias Mink in der kommenden Saison wichtige Spieler ersetzen müssen. Mit Jonas Scholz und Angelo Langer verlassen zwei routinierte Verteidiger den Klub, während Younes Derbali zu den Spielern zählt, deren Verträge am Saisonende auslaufen.

In der Offensive dürfte sich vor allem der Abgang von Leon Demaj, der in dieser Saison neun Tore erzielte, bemerkbar machen. „Es war eine sehr schöne Zeit, es war sehr familiär hier alles. Ich werde die Zeit niemals vergessen“, ließ Demaj nach dem Heimspiel gegen die Schalker U23 wissen. Wie RevierSport erfuhr, befinden sich Justin Steinkötter und Richard Sukuta-Pasu derzeit in Vertragsgesprächen mit dem Verein.

Kevin Holzweiler und Kevin Rodrigues-Pires suchen dagegen nach nur einem halben Jahr bei Fortuna woanders ihr Glück. Führungsspieler Maik Kegel, für den die Saison aufgrund eines Kreuzbandrisses bereits im November gelaufen war, hört auf. Zudem steht der Abgang von Mittelfeldspieler Timo Hölscher bereits fest, während die Zukunft der Stammkräfte Henri Matter und Arnold Budimbu noch offen ist.