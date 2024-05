Während des Platzsturms bei der Kieler Aufstiegsparty gegen Fortuna Düsseldorf (1:1) wurde Gäste-Keeper Florian Kastenmeier attackiert. Der Verein verzichtet auf weitere Schritte.

Die Freude in Kiel war am Samstagabend grenzenlos. Mit einem 1:1 gegen Fortuna Düsseldorf tüteten die Störche den direkten Bundesliga-Aufstieg am 33. Spieltag ein. Ein Zuschauer schlug allerdings deutlich über die Strenge.

Inmitten des Platzsturmes kam es zwischen den jubelnden Kielern zu einem Zwischenfall. Fortuna Düsseldorfs Torwart Florian Kastenmeier wurde auf dem Weg zum Gästeblock, wo er sich bei den mitgereisten Fans bedanken wollte, von einem Kiel-Anhänger attackiert. Der Düsseldorfer Keeper stieß den Fan weg, der Kastenmeier daraufhin von hinten ins Bein trat. Der Vorfall ist auf einem Video zu sehen, das auf der Social-Media-Plattform X geteilt wurde.

Auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur teilte der Verein am Sonntag mit, dass man keine weiteren Schritte unternehmen wolle. Der Fußball-Zweitligist verurteilte die Tat am Samstagabend aber scharf. "Eine solche Fan-Attacke gegen Florian Kastenmeier ist auch durch den Ausnahmezustand im Kieler Stadion nicht zu entschuldigen", sagte ein Clubsprecher und fügte an: "Da der Ordnungsdienst dann aber sofort zur Stelle war, werden wir in Abstimmung mit unserem Spieler auf weitere Schritte in dieser Sache verzichten."

Während die Störche den Aufstieg - ebenso wie der FC St. Pauli - sicher in der Tasche haben, steht für Fortuna Düsseldorf bereits fest, dass es als Tabellendritter in die Relegation geht.