KFC Uerdingen: Ex-Duisburger mit Drittliga-Erfahrung kommt

Der KFC Uerdingen hat einen weiteren neuen Spieler für den Neuanfang in der Oberliga Niederrhein verpflichtet. Es ist ein früherer Profi des MSV Duisburg.

Es geht Schlag auf Schlag beim KFC Uerdingen. Am Freitagmorgen präsentierte der Regionalliga-Absteiger den neunten neuen Spieler für die kommende Saison in der Oberliga Niederrhein. Es handelt sich um Babacar M'Bengue. Der 30-Jährige wechselt von Mitabsteiger VfB Homberg nach Krefeld.

In der laufenden Saison kam M'Bengue nur auf sieben Einsätze, seit Ende Oktober spielte er gar nicht, da er sich einen Kreuzbandriss zuzog. Der Innenverteidiger stammt aus dem Nachwuchs des Wuppertaler SV.

Zwischen 2012 und 2015 stand er beim MSV Duisburg unter Vertrag. M'Bengue spielte überwiegend in der damaligen Reserve der Zebras, sammelte aber auch drei Einsätze in der 3. Liga. Darüber hinaus spielte er für Fortuna Düsseldorf II, nochmals für den WSV, den SC Wiedenbrück, SV Straelen und Bonner SC. 103 Regionalliga-Einsätze und 72 Partien in der Oberliga stehen in in M'Bengues Vita.





"Wir freuen uns sehr, dass wir mit ihm einen sehr guten und erfahrenen Innenverteidiger verpflichten konnten. Er war in seinen bisherigen Vereinen immer ein Führungsspieler", wird der KFC-Vorsitzende Damien Raths zitiert. "Ich freue mich sehr, für den KFC in diesem Stadion und vor allem vor den tollen Fans spielen zu können", sagt der neue Mann selbst zu seinem Wechsel.

Zuvor hatten die Uerdinger bereits Robin Udegbe, Vedran Beric (beide SV Straelen), Maik Odenthal (Rot-Weiß Oberhausen), Pascale Talarski (VfB Homberg), Kevin Weggen (FC Wegberg-Beeck), Alexander Lipinski (1. FC Bocholt), Younes Mouadden (1. FC Kleve) und Yaman Hasal (FC Remscheid) verpflichtet.