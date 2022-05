BVB verpflichtet Torhüter-Talent aus Dänemark

Borussia Dortmund hat sich perspektivisch verstärkt und ein Torhüter-Talent aus Dänemark unter Vertrag genommen. Der erst 15-Jährige ist zunächst im Nachwuchs eingeplant.

Kurz vor dem Ende dieser Spielzeit laufen die Personalplanungen bei Borussia Dortmund auch Hochtouren - und das auch über die kommende Saison hinaus. Wie die Ruhr Nachrichten am Montag berichteten, hat sich der BVB perspektivisch mit einem talentierten Nachwuchstorhüter aus Dänemark verstärkt. Er soll zunächst für die U17 der Dortmunder auflaufen.

Dabei handelt es sich um den erst 15 Jahre alten Gustav Aabro. Er kommt vom dänischen Zweitligisten Lyngby BK. Aabro spielt in der Jugend des Vereins und kommt in dieser Saison bereits auf einen Einsatz in der U19 Drenge Ligaen, der alters- und ranghöchsten Spielklasse im dänischen Nachwuchsbereich. Zudem gehört er zum Kreis der U16-Nationalmannschaft der Skandinavier.

Neues BVB-Torwarttalent unterschreibt bis 2025

Aabro hat laut Ruhr Nachrichten einen Vertrag bis 2025 unterzeichnet. Den Wechsel hatte der Youngster selbst in einem inzwischen wieder gelöschten Beitrag auf seinem Instagram-Profil verkündet. Dort posierte er mit einem BVB-Trikot in der Hand, im Hintergrund prangt das Logo des Revierklubs. Aabro sei "froh, diesem großartigen Klub beizutreten", schrieb er dazu.

Sein neues Team, die U17 des BVB, landete in der bereits beendeten Saison in der B-Junioren Bundesliga West auf dem vierten Tabellenplatz und verpasste erstmals seit mehreren Jahren die Endrunde, in der sich Schalke 04 zum deutschen Meister krönte. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die von Sebastian Geppert trainierte Mannschaft in diesem Jahr aus verhältnismäßig vielen Jungjahrgängen gebildet wurde.