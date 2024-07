Was ist drin für BVB, VfL Bochum, Schalke 04, Rot-Weiss Essen und MSV Duisburg in der neuen Saison? Das Ergebnis unserer Umfrage.

Die Sommerpause neigt sich dem Ende entgegen. Als erster Profiverein aus dem Ruhrgebiet startet der MSV Duisburg in die neue Saison. An diesem Freitagabend beginnt beim FC Gütersloh der Neustart der Zebras in der Regionalliga West. Tags darauf steht für Rot-Weiß Oberhausen der Auftakt an.

In der 2. Bundesliga und 3. Liga geht es für Schalke 04 und Rot-Weiß Oberhausen eine Woche später los. Den Erstligisten Borussia Dortmund und VfL Bochum bleibt noch mehr Zeit, für sie beginnt die Spielzeit in rund einem Monat.

Vor dem Saisonstart wollten wir von unseren Lesern und Leserinnen wissen: Welcher der sechs Revierklubs schließt die Serie 2024/25 am erfolgreichsten ab? Rund zwei Wochen lang konnten die RevierSport-User an unserer Umfrage teilnehmen. Knapp 20.000 Menschen (19.558, Stand Donnerstag, 25. Juli, 17:00 Uhr) haben sich beteiligt.

Das Ergebnis: Der größte Teil der User setzt auf den MSV Duisburg. 29 Prozent der Teilnehmer gaben ihre Stimme für die Zebras ab, was keine große Überraschung ist. Schließlich sind die Meidericher auch der einzige Klub von der Liste, der den ersten Tabellenplatz als klares Ziel ausrief - und nach diesem Anspruch den Kader zusammenstellte.

Den zweiten Platz bei der Abstimmung belegt Schalke 04. Die Königsblauen holten 26 Prozent der Stimmen - es scheint also Zuversicht zu herrschen, dass es nach der insgesamt schwachen Vorsaison bald wieder aufwärts geht bei S04.

21 Prozent der Teilnehmer glauben derweil, dass Borussia Dortmund das beste Bild unter den Revierklubs abgibt. Weniger optimistisch schauen die Fans von Rot-Weiss Essen aufs anstehende Spieljahr. Zwölf Prozent sehen RWE vorne.

Noch weniger sind es beim VfL Bochum (acht Prozent). Das Schlusslicht bildet Rot-Weiß Oberhausen. Auf den Regionalligisten, der seine Ansprüche nach unten schraubte, entfielen nur fünf Prozent der insgesamt abgegebenen Stimmen.