Oberliga Westfalen: Trainer weg - Abstiegskandidat reagiert auf Negativtrend

In der Oberliga Westfalen hat es einen Trainerwechsel gegebenen. Ein Abstiegskandidat hat die Reißleine gezogen.

In der Sorge vor dem Abstieg in die Westfalenliga hat sich die Hammer SpVg von ihrem Trainer Steven Degelmann getrennt. Bis zum Ende der Saison, drei Partien stehen in der Abstiegsrunde der Oberliga Westfalen noch aus, übernimmt Sportdirektor Holger Wortmann. Unterstützt wird er von den Co-Trainern Richard Jankowski und Karl-Heinz Zielinski.

Eine intensive Analyse der sportlichen Situation habe Anlass zur Freistellung Degelmanns gegeben, erklärte der Verein in einer Mitteilung. Die Hammer haben nur eines von sieben Spielen in der Abstiegsrunde gewonnen und sind zuletzt auf den siebten Tabellenplatz abgerutscht, der zum Abstieg in die sechste Liga führen würde.

Degelmann hatte die Mannschaft vor zwei Jahren und drei Monaten übernommen. Nach einer langen Erfolglos-Serie und den zwei pandemiebedingten Saisonabbrüchen beendete der 39 Jahre alte Ex-Spieler die Oberliga-Hauptrunde mit der HSV in dieser Saison auf dem 15. Tabellenplatz. 39 Pflichtspiele, durchschnittlich 0,79 Punkte - so lautet die Bilanz des gebürtigen Hammers.

Dirk Blumenkemper, Vorstandsvorsitzender der Fußball-Abteilung: "Bei Steven Degelmann möchte ich mich persönlich und im Namen der Hammer Spielvereinigung ausdrücklich für die gute Zusammenarbeit in den letzten beiden Jahren bedanken."

Drei Spieltage vor Saisonende sind die Hammer im engen Tabellenkeller punktgleich mit Victoria Clarholz auf dem ersten Nichtabstiegsplatz. Am Sonntag (15 Uhr, RS-Liveticker) empfängt die Spielvereinigung die TSG Sprockhövel. In den folgenden Wochen geht es gegen Clarholz und Westfalia Herne.