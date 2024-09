Die Hammer SpVg muss in der Landesliga Staffel vier einen Neuanfang wagen. Die Idee: Mit jungen Spielern aus der Region die Zuschauer begeistern.

Die Hammer SpVg hat einen Umbruch hinter sich. Und was für einen. Kickte man noch 2022 in der Oberliga gegen Wattenscheid 09 und den ASC Dortmund, spielt man nun überwiegend gegen kleine Klubs aus dem Münsterland. Nachdem Hamm auch aus der Westfalenliga abgestiegen ist, stand eine völlige Neuausrichtung auf dem Plan.

"Wir haben einen kompletten, riesigen Neuanfang beim HSV. Wir haben 17 neue Spieler. Ich ärgere mich immer noch über den Abstieg. Wir hätten es echt packen können in der Westfalenliga", resümiert Trainer Ralph Oberdiek die Ereignisse seit Mai. "Jetzt haben wir ein Durchschnittsalter von 19 bis 20 Jahren. Das ist eine Mordsarbeit, aber die Jungs haben sich gefunden und sind eine tolle Einheit."

Oberdieks neue, junge Mannschaft ist ordentlich gestartet. Von vier Partien konnten drei gewonnen werden. "Wenn du neun Punkte holst und nur mit Pech 0:1 in Ibbenbüren verlierst, dann kann es so schlecht nicht laufen", lobt Oberdiek. "Was wir zurzeit sehr gut machen: Wir spielen attraktiven Fußball und das freut mich dann, dass die Zuschauer und der ein oder andere Sponsor zurückkommen, weil es dem Verein ja richtig schlecht ging oder immer noch schlecht geht."

Die glorreichen Zeiten sind vorbei. Der HSV setzt jetzt auf junge Spieler aus der Region. Laut Oberdiek genau der richtige Weg: "Zurückhaltung, Demut, Teamarbeit - das macht aktuell die Hammer Spielvereinigung aus. Wir sind nicht mehr der Vorzeigeverein - klar wollen wir der wieder werden, der aber dann auch mit Jungs aus Hamm und Umkreis bestückt ist, denn genau das honorieren die Zuschauer. Das ist in den letzten Jahren beim HSV nicht immer richtig gemacht worden."

Vom Kader der vergangenen Saison seien sechs Spieler geblieben. "Alles andere haben wir neu gemacht. Wir haben die Spieler aus einem Umkreis von zehn Kilometern geholt. Alle aus dem Jugendbereich oder ganz junge Spieler. Unser ältester Spieler ist Lukas Scholdei - der ist 24 Jahre alt."

In der Offensive setzt man auf Hendrik Beste, den Bruder von Jan-Niklas Beste (Benfica Lissabon), der aus der zweiten Mannschaft aus der Kreisliga A kommt. "Und vorne unser Stürmer, der Amar Husic, der kommt aus der Kreisliga B", sagt Oberdiek.

Wir sind nicht mehr der Vorzeigeverein - klar wollen wir der wieder werden, der aber dann auch mit Jungs aus Hamm und Umkreis bestückt ist, denn genau das honorieren die Zuschauer. Das ist in den letzten Jahren beim HSV nicht immer richtig gemacht worden Ralph Oberdiek

Doch der neue Weg des HSV scheint offensichtlich zu funktionieren. Oberdiek drückt aber auf die Bremse. "Es ist nicht so, dass ich sage, die sind zu jung - im Gegenteil - aber die werden sicherlich mal in ein Loch fallen."

Er nehme die Euphorie der ersten Ergebnisse gerne mit, das täte der Entwicklung der Mannschaft enorm gut. "Aber vor sieben Wochen haben wir unser erstes Testspiel verloren und da war schon Holland in Not beim HSV, die haben uns Gurkentruppe genannt - so schnell geht das." Mittwochabend testet die Hammer SpVg gegen die U19 von Preußen Münster - also beinahe gegen Gleichaltrige.