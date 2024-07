Die Zeiten der Hammer SpVg in der Oberliga sind längst vorbei. Der Klub spielt in der Landesliga und hat nun einen neuen Sportlichen Leiter präsentiert.

Über viele Jahre gehörte die Hammer SpVg fest zum Inventar der Oberliga Westfalen, doch diese Zeiten sind vorbei. Nach dem Abstieg vor zwei Jahren folgte am Ende der vergangenen Saison der nächste, so dass der Traditionsklub künftig in der Landesliga antritt.

Für den Neustart in der siebten Liga hat sich die Spielvereinigung nun verstärkt - neben dem Platz. Mit Lars Rohwer präsentierte Hamm einen neuen Sportlichen Leiter. Der 29-Jährige ist als U19-Trainer in Hamm aktiv. In den letzten Jahren war er zudem beim Holzwickeder SC und Königsborner SV im Marketing tätig und engagierte sich dort auch in der Kaderplanung.

"Unser Ziel muss es sein, dass wir die jetzt sehr junge Mannschaft auf dem Platz dazu bekommen, jedes Spiel gewinnen zu wollen und zu formen, denn die Landesliga ist eine verrückte Liga", erklärt der neue Sportliche Leiter. "Wenn uns das gelingt, wird sich das automatisch in der Tabelle und auf dem Punktekonto niederschlagen."

Kompetenzen und Erfahrung bringt Rohwer auch mit, da er seit einigen Jahren die Sportmanagement-Agentur "Goaltalents" führt. Hier betreut er hauptsächlich Spieler aus dem höherklassigen Amateurbereich. Von dem Netzwerk soll nun die Spielvereinigung profitieren.

"Es freut mich sehr, dass wir mit Lars über seine Tätigkeit für die U19 ins Gespräch gekommen sind. Wir waren sofort auf einer Wellenlänge und haben bereits an vielen Dingen vertrauensvoll zusammen gearbeitet", erklärt Fußball-Abteilungsleiter Dirk Blumenkemper. Durch Rohwers Einblicke in die Hammer Nachwuchsabteilung soll der Jugend- und Seniorenbereich in Absprache mit Jugendleiter Robin Berghaus noch enger verzahnt werden.

Ob die Einstellung des neuen Sportlichen Leiters schnell Früchte trägt, wird die neue Saison zeigen. Das erste Pflichtspiel steht bereits am kommenden Sonntag im Kreispokal gegen den MSC Holzwickede an. In der Landesliga Westfalen 4 wird es am 11. August ernst: Dann steigt das Heimspiel gegen Borussia Münster zum Auftakt.