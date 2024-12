Die Hammer SpVg steht auf dem sechsten Platz in der Landesliga Westfalen 4. Damit sind die Verantwortlichen aufgrund der Umstände auch zufrieden.

Zusammen mit seinem Trainer-Team hat Trainer Ralph Oberdiek eine drastisch verjüngte Hammer SpVg in die Saison geführt. Bislang läuft das Projekt „Jugend forscht“ in der Landesliga Westfalen 4 ordentlich. Mit Platz sechs steht der Westfalenliga-Absteiger gut da.

Höhenflüge wird es beim ehemaligen Oberligisten erst einmal nicht geben. Das Ziel ist es, erstmal den Platz in der Landesliga zu sichern. Ob dann bald mal wieder von Aufstiegen die Rede ist, hängt wohl auch an der Entwicklung des jungen Kaders.

Ralph Oberdiek, Trainer der Hammer SpVg, über

… über die bisherige Saison in der Landesliga Westfalen 4: „Am Anfang der Saison haben wir uns mit 17 Spielern komplett neu orientiert. Wir haben ein Durchschnittsalter von knapp 20 Jahren. Aufgrund dieser Situation haben wir es schon ganz ordentlich gemacht. Warum ich nicht sage, es war überragend oder super ist, weil viele Spiele noch auf Augenhöhe gewesen sind. In Spielen wie gegen TuS Haltern oder den Werner SC haben wir gepatzt. Da war eigentlich mehr drin. Aber alles in allem, bei unserem Durchschnittsalter, Sechster in der Landesliga zu sein und viele Spiele, bis auf das 0:4 gegen Rot-Weiß Deuten, auf Augenhöhe hinter uns gebracht haben, ist das schon klasse, was die Spieler da geleistet haben.“

… den schönsten und schlimmsten Moment in der bisherigen Saison: „Der schöne Moment ist gepaart mit einem schlimmen Moment. Unser Sportlicher Leiter Gerald Stoffers ist im Oktober gestorben. Wir haben das Samstagsspiel gegen den FC Nordkirchen dann für ihn gespielt. Wie sich die Mannschaft da mit Respekt und Demut vor 400 Zuschauern präsentiert hat, das hat mich für Gerald sehr gefreut, obwohl er nicht da war. Das war ein Moment, wo die Mannschaft einen Reifeprozess durchgemacht hat. Das haben sie sensationell für ihn umgesetzt. Gerade weil es nicht so einfach ist für eine so junge Mannschaft, so einen Tod zu erklären. Da haben sie nicht nur ein klasse Spiel gemacht, sondern sind demütig an die Sache herangegangen und haben immer an ihn gedacht.“

… die Ziele für 2025 und was noch im Winter passiert: „Bei uns ist sicherlich noch das ein oder andere machbar. Wir haben immer noch das Ziel, so schnell wie möglich die Punkte zu erreichen, dass wir nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Dann wollen wir sukzessive gucken, wo die Reise hingeht. Wir hatten mit Louis Hein, Jovan Mihajlovic und Tristan Zumbrock drei wichtige Spieler lange nicht dabei gehabt und auch sonst viele angeschlagene Spieler. Das werden im Prinzip unsere Zugänge sein. Wir werden uns aber auch mit unseren A-Jugend-Spielern beschäftigen. Wir haben fast alle Spieler aus dem Hammer Umkreis, so soll es auch weitergehen. Das war auch der ausschlaggebende Punkt, warum ich meinen Vertrag verlängert habe. Wenn Louis und Jovan, die beides ganz wichtige Spieler sind, zurückkommen, haben wir wieder genügend Alternativen, um eine ordentliche Rückrunde zu spielen.“