Die Zweitvertretung des 1. FC Köln spielt eine gute Hinrunde. Den schönsten Moment der bisherigen Saison erlebten Mannschaft und Fans mit den Fans des FC.

18 Spiele, acht Siege, sechs Remis und vier Niederlagen: Die U21 des 1. FC Köln spielt eine stabile Runde und steht auf Platz sieben. Zum Stadtrivalen Fortuna Köln, der den zweiten Rang belegt, sind es gerade einmal sechs Zähler Rückstand.

Es kommt nicht überraschend, dass die FC-Verantwortlichen mit der Performance der U21-Regionalliga-Mannschaft zufrieden sind.

Köln-II-Trainer Evangelos Sbonias über...

… die Hinrunde in der Regionalliga: "Wir haben im Großen und Ganzen eine sehr stabile Runde gespielt. Wir haben über einen längeren Zeitraum gut performt und hatten eigentlich kein Leistungsloch. Darüber bin ich sehr froh, dass hat auch mit einer Entwicklung der jungen Mannschaft zu tun. Gegen die Top-Teams sahen wir sehr gut aus und waren teilweise auch besser. Wir sind im Vergleich zur letzten Saison nur zwei Punkte schlechter. Nichtsdestotrotz haben wir noch einiges an Potenzial auf der Straße liegen, dass wir in der Rückrunde dann auch weiter ausschöpfen wollen."

... den schönsten Moment der bisherigen Saison: "Der schönste Moment war eigentlich schon am 1. Spieltag. Nach einer langen Vorbereitung weiß man nie, wo man steht. Die Mannschaft geht dann in Hohkeppel zum Warmmachen heraus, es regnet und auf einmal sehen wir viele FC-Fans, die uns super unterstützt haben. Mit dem tollen Support der zahlreichen Fans gewinnen wir das Spiel im strömenden Regen dann auch noch in der letzten Minute. Dieser Moment ist mir bis heute hängengeblieben."

... den schlimmsten Moment der bisherigen Saison: "Da muss ich auch nicht so lange darüber nachdenken. Das war leider die Verletzung von Luca Kilian. Das tut mir persönlich auch extrem weh und leid."

…die Ziele für 2025 und was passiert noch im Winter? "Die Ziele für 2025 ändern sich nicht großartig: Wir wollen uns weiter als Mannschaft entwickeln und jeden Spieler besser machen. Dazu gehört auch der enge Austausch mit U19-Trainer Stefan Ruthenbeck. Es geht für uns darum, auf dem Niveau der Hinrunde weiter aufzubauen und unseren Talenten den nächsten Schliff zu verpassen."