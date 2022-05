Regionalliga West: Homberg holt Verstärkung aus Essen

Der VfB Homberg stellt weiter fleißig seinen Kader für die kommende Saison in der Oberliga Niederrhein zusammen. Diesmal bedienen sie sich in Essen.

Auf der Suche nach Verstärkungen ist der VfB Homberg erneut fündig geworden. Diesmal bedienen sie sich bei einem Essener Oberligisten: Johannes Sabah wechselt vom FC Kray an den Rheindeich. Das gab der Regionalliga-Absteiger am Freitag bekannt.

Der gebürtige Essener war im vergangenen Sommer von der TSG Sprockhövel in seine Heimatstadt zurückgewechselt und wurde auf Anhieb Stammspieler. Der 24-Jährige kam für die Krayer wettbewerbsübergreifend in 31 Spielen zum Einsatz, konnte dabei sogar fünf Treffer erzielen. Zudem kann er auch auf der Sechs eingesetzt werden. „Wir heißen Johannes in Homberg herzlich willkommen und wünschen ihm eine rundum erfreuliche Zeit im gelb-schwarzen Trikot“, schreiben die Homberger in ihrer Mitteilung.

Sabah is der sechste Neuzugang für die kommende Saison. Bisher wurde mit Pablo Overfeld, Ahmed Malik Uzun und Samuel Owusu Addai ein Trio vom TV Jahn Hiesfeld verpflichtet, hinzukommen Dennis Abrosimov von der Spvg Schonnebeck und Taoufiq Naciri vom TSV Meerbusch. Aus der eigenen Jugend wurden Mittelfeldspieler Tim Füten und Angreifer Tim Ulrich hochgezogen. Aus dem aktuellen Kader besitzen die beiden Thorhüter Philipp Gutkowski und Niklas Linke sowie Thorsten Kogel, Philipp Meißner, Justin Walker und Jan-Niklas Pia einen Vertrag für die kommenden Saison. Zudem hat Ahmad Jafari seinen Vertrag am Donnerstag um ein Jahr verlängert.