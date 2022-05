Schalke: U23 holt ehemaligen Kapitän des MSV Duisburg

Die Zweitvertretung des FC Schalke 04 hat einen Führungsspieler für ihren kommenden Kader an Land gezogen. Ein ehemaliger Zweit- und Drittligaspieler unterschrieb.

Tim Albutat hat sich der U23-Mannschaft des FC Schalke 04 angeschlossen. Zuletzt war der erfahrene Mittelfeldspieler vereinslos, davor stand er beim KFC Uerdingen unter Vertrag.

"Ich bin für alles offen. Ich nehme jedes Gespräch gerne an. Ich will auf jeden Fall noch einmal sportlichen Erfolg haben, vielleicht aufsteigen. Dazu muss das Umfeld passen. Ich muss mich wohl fühlen, ein gutes Gefühl haben und natürlich muss auch das Finanzielle stimmen. Alles andere wäre ja gelogen. Ich werde bald Vater und da muss man auch schauen, wo die Familie bleibt", sagte der 29-jährige Albutat noch Ende April gegenüber RevierSport.

Nach unseren Informationen haben sich in den letzten Wochen Wechsel zum SC Freiburg II, FSV Mainz 05 II und dem Wuppertaler SV zerschlagen. So dass der in Duisburg wohnhafte Albutat auf Schalke unterschrieb. Den Transfer bestätigte der FC Schalke 04 II am Freitagmittag.

Tim Albutat - Karriere in Zahlen: MSV Duisburg: 164 Spiele, 9 Tore, 14 Vorlagen MSV Duisburg II: 1 Spiel, kein Tor, eine Vorlage SC Freiburg: 4 Spiele, kein Tor, keine Vorlage SC Freiburg II: 89 Spiele, 4 Tore, 10 Vorlagen KFC Uerdingen: 19 Spiele, ein Tor, zwei Vorlagen

Seine Fußballkarriere startete der gebürtige Taunussteiner in der Jugend des SV Wehen Wiesbaden und des SC Freiburg. Zur Saison 2011/2012 wechselte er aus der SCF-Jugend in die Zweitvertretung der Breisgauer. Dort absolvierte der defensive Mittelfeldmann insgesamt elf Spiele und erzielte sechs Tore in der Dritten Liga. Ab der Spielzeit 14/15 wechselte Albutat innerhalb der Liga auf Leihbasis zum MSV Duisburg. Er wurde letztendlich fest verpflichtet. Nach vier Duisburger Jahren schloss sich der 1,84 Meter große defensive Mittelfeldspieler dem KFC Uerdingen an und spielte fortan in der Regionalliga West. Seit Anfang der Spielzeit 21/22 war der Sechser mit Bundesliga- und Europa-League-Erfahrung vereinslos.

Tim Albutat ist nach Steven van der Sloot der zweite Neuzugang, der sich der Mannschaft von Chef-Trainer Jakob Fimpel anschließt.