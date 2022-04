ASC Dortmund schnappt sich Stammkeeper von Liga-Konkurrent

Der ASC Dortmund hat einen neuen Torhüter für die nächste Saison verpflichtet. Er ist Regionalliga-erfahren und kommt von einem Liga-Konkurrenten.

Der vierte Neuzugang des ASC Dortmund für die kommende Spielzeit ist ein Torhüter. Wie der Westfalen-Oberligist mitteilte, wechselt Tim Oberwahrenbrock zur Saison 2022/23 nach Aplerbeck. Der 31 Jahre alte Schlussmann steht derzeit bei der Hammer Spielvereinigung unter Vertrag. Beim Liga-Konkurrenten des ASC ist er in dieser Saison die Nummer eins.

Hintergrund der Verpflichtung: "Wir hatten in den letzten Jahren immer wieder mit Verletzungen von Torhütern zu kämpfen", erklärte Dortmunds Sportlicher Leiter Samir Habibovic, "und somit haben wir uns entschieden, mit drei erfahrenen, starken Torhütern in die Saison zu gehen."





Neben Oberwahrenbrock stehen in der kommenden Saison Jan Held und Oliver Roll beim ASC unter Vertrag. Derzeit fehlen die beiden Keeper aufgrund von Verletzungen. Held laboriert an einem Syndesmosebandriss, Roll hat sich in der vergangenen Woche den kleinen Finger gebrochen. Gian Loris Zetzmann ist aktuell der einzige fitte Keeper im Kader von Trainer Antonios Kotziampassis. Der 20-Jährige wird den Verein allerdings im Sommer verlassen.

Mit Oberwahrenbrock kommt dafür ein neuer Mann, der bereits über Erfahrung in der Regionalliga West verfügt. Für den TuS Haltern bestritt er in der Saison 2019/20 elf Partien in der vierten Liga. In der vergangenen Saison stand Oberwahrenbrock beim FC Pipinsried in der Bayernliga unter Vertrag. Zudem spielte der Recklinghäuser bereits für Erkenschwick, Marl-Hüls, Westfalia Herne und Rot Weiss Ahlen. In dieser Saison steht er für Hamm bei 15 Oberliga-Einsätzen (26 Gegentore) und zwei Spielen im Westfalenpokal (zwei Gegentore).

Mit Raphael Gräßer (RSV Meinerzhagen), David Vaitkevicius (FC Brünninghausen) oder Kang-kyeom Kim (Hombrucher SV U19) stehen bereits drei weitere Sommerzugänge fest.