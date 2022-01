Westfalen: Oberligist holt ehemaligen Schalke-U19-Stürmer

Der westfälische Fußball-Oberligist Schermbeck hat am Freitag einen neuen Stürmer präsentiert. Der Angreifer spielte in der Vergangenheit in der U19 des FC Schalke 04.

Oberligist SV Schermbeck hat sich mit Vedad Music verstärkt. Der Stürmer war bis zum vergangenen Sommer in der U19 beim FC Schalke 04 aktiv. Zuletzt war der 19-Jährige ein halbes Jahr ohne Verein. "Vedad hat in der U19 und U17 in der Schalker Knappenschmiede gespielt und war davor bei Fortuna Düsseldorf aktiv. Er wurde top ausgebildet. Vedat ist ein klassischer Neuner, der seine Stärken im läuferischen Bereich und im Abschluss hat. Er ist ein großes Talent. Wir haben in den letzten Jahren immer wieder gute Erfahrungen mit Spielern aus den Nachwuchsleistungszentren gemacht. Wir gehen diesen Weg weiter und Vedad passt in unsere Philosophie optimal rein. Er braucht aber auch ein bisschen Zeit, die er bei uns auf jeden Fall bekommt. Auf Strecke wird er uns helfen, da sind wir uns sicher", erklärt Cem Kara, Sportlicher Leiter des SV Schermbeck, gegenüber RevierSport.



