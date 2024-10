Die Bochumer Teams stehen in der Oberliga Westfalen im Fokus. Aber auch der TuS Bövinghausen sorgt wieder für Schlagzeilen.

Die Geschichte des 9. Spieltags in der Oberliga Westfalen schrieb ein Spiel, das gar nicht beendet wurde. Der TuS Bövinghausen konnte aufgrund von Personalproblemen beim SC Preußen Münster II in der zweiten Halbzeit nicht mehr antreten. Bis dahin hatte es schon 8:0 für die Zweitvertretung gestanden.

So gab es genug Raum, um auf die anderen Plätze zu schauen. Dort gab es weniger Spektakel, aber doch noch die ein oder andere Geschichte. Zum Beispiel die des VfL Bochum II, der weiterhin von der Tabellenspitze der Oberliga Westfalen grüßt. Zwar kam die Elf von Heiko Butscher nach einer Führung durch Tolga Özdemir (70.) im Spitzenspiel beim 1. FC Gievenbeck nicht über ein 1:1 hinaus, das bessere Torverhältnis reichte aber für den ersten Platz.

Die Augen der Stadt Bochum waren am Sonntag auch auf das Derby zwischen Concordia Wiemelhausen und der SG Wattenscheid 09 gerichtet. Da konnten sich die Gäste mit 3:1 durchsetzen. Tom Sindermann (22.), Hivan Kouonang (55.) und Jamal El Mansoury (60.) trafen für Wattenscheid. Nick Ruppert traf zum zwischenzeitlichen Anschlusstreffer (56.). Die SG klettert so weiter nach oben.

Etwas weiter oben steht auch der ASC 09 Dortmund. Durch das 3:0 (1:0) bei der SpVgg Vreden untermauerten die Aplerbecker wieder ihre Ambitionen, in Sachen Aufstieg ein Wörtchen mitreden zu können.

Einen weiteren Schritt nach vorne in der Tabelle hat auch der SV Schermbeck gemacht. Der SVS setzte ich gegen die SG Finnentrop/Bamenohl mit 4:0 durch und warf dabei in der zweiten Halbzeit die Tormaschine an. Ein Doppelpack von Marvin Grumann (66./81.) und Sergen Yüksekdag (91.) sorgten für den komfortablen dritten Saisonsieg.

Die Spiele in der Übersicht 1. FC Gievenbeck - VfL Bochum II 1:1 (0:0) SV Schermbeck - SG Finnentrop/Bamenohl 4:0 (1:0) Concordia Wiemelhausen - SG Wattenscheid 09 1:3 (0:1) SpVgg Vreden - ASC 09 Dortmund 0:3 (0:1) SpVgg Erkenschwick - Rot Weiss Ahlen 2:2 (2:2) SC Preußen Münster II - TuS Bövinghausen abgr. TuS Ennepetal - Eintracht Rheine 0:2 (0:2) SC Verl II - Victoria Clarholz 3:1 (1:1) Westfalia Ryhnern - SV Lippstadt 3:1 (1:0) spielfrei: Sportfreunde Siegen

Mit einem Punkt mussten sich hingegen die SpVgg Erkenschwick und Rot Weiss Ahlen zufriedengeben. Wobei der Regionalliga-Absteiger wohl mehr Freude über das 2:2 empfinden dürfte. Nachdem Erkenschwick zunächst durch Arda Nebi (17.) und Stefan Oerterer (28.) in Führung gegangen war, glich Ahlen durch Kilian Hornbruch (40.) und Emanuel De Lemos (42.) noch vor der Pause aus.

Den Spieltag beschloss das 2:0 von Eintracht Rheine gegen den TuS Ennepetal.

Bereits am Donnerstag und Freitag gab es zwei Heimsiege. Der SC Verl II setzte sich gegen Victoria Clarholt mit 3:1 durch. Auch Westfalia Rhynern feierte einen 3:1-Sieg gegen Regionalliga-Absteiger SV Lippstadt.

Die Sportfreunde Siegen hatten spielfrei.