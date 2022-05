RWE: Drittliga-Stürmer kommt - schon 19 Spieler unter Vertrag

Rot-Weiss Essen tritt am Dienstagabend (19.30 Uhr, RevierSport-Liveticker) im Niederrheinpokal-Halbfinale beim Wuppertaler SV an. Am Montagabend sickerte der erste Transfer durch.

Doch schon am späten Montagabend gab es im RWE-Umfeld Aufregung. Denn die WAZ vermeldete den ersten Sommertransfer des aktuellen Tabellenzweiten der Regionalliga West. Ron Berlinski wechselt zum 1. Juli vom SC Verl nach Essen.

Jörn Nowak, Essens Sportdirektor, bestätigte gegenüber RevierSport den Transfer. Jedoch wollte sich Nowak vor dem wichtigen Pokalspiel in Wuppertal nicht dazu äußern. Der volle RWE-Fokus liegt auf dem WSV.

RWE-Kader 2022/23 - Stand: 2. Mai (Spieler, die ligenunabhängige Verträge besitzen): Abwehr: Daniel Heber, José-Enrique Ríos Alonso, Felix Herzenbruch, Mustafa Kourouma, Michel Niemeyer, Sascha Voelcke, Sandro Plechaty, Yannick Langesberg. Mittelfeld: Felix Schlüsselburg, Fabian Rüth, Nils Kaiser, Luca Dürholtz, Thomas Eisfeld, Cedric Harenbrock, Erolind Krasniqi, Kevin Holzweiler, Felix Heim, Oguzhan Kefkir. Angriff: Ron Berlinski (SC Verl)

Ron Berlinski ist der Mann der Stunde beim SC Verl. Der 1,82 Meter große Angreifer hat einen großen Anteil daran, dass für die Ostwestfalen der Drittliga-Klassenerhalt wieder möglich ist. In den letzten fünf Spielen gelangen dem 27-jährigen Stürmer sechs Tore. Insgesamt kommt er in dieser Drittliga-Saison auf neun Tore und drei Vorlagen in 23 Spielen.

Berlinski, der ein waschechter Bochumer Junge ist, wechselte erst im Sommer 2021 in den Profifußball. Vom RSV Meinerzhagen, für den er in der Oberliga in 27 Partien 17 Mal knipste, ging es zum SC Verl. Zuvor machte er sich im Amateurfußball beim DJK TuS Hordel einen Namen. Seine Bilanz in der Ersten Mannschaft des Bochumer Vereins: 116 Begegnungen, 62 Buden! In zwei Jahren waren es sogar 30 Treffer, so weckte Berlinski im vergangenen Sommer das Verler Interesse. Nun geht es für ihn ab dem 1. Juli von Ostwestfalen zurück in das heimische Ruhrgebiet - an die Hafenstraße 97a zu Rot-Weiss Essen.