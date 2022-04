Ratingen 04/19 schnappt sich zwei Spieler des VfB Homberg

Wie sich bereits ankündigte, konnte Niederrhein-Oberligist Ratingen 04/19 für die kommende Saison zwei erfahrene Akteure vom Regionalliga-Absteiger VfB Homberg verpflichten.

Bereits vor Wochenfrist äußerte sich Frank Hildebrandt, Sportchef des VfB Homberg, gegenüber RS über Abgang Pierre Nowitzki wie folgt: „Es war ein offenes Gespräch mit ihm. Pierre hat immer noch eine Anreise von Düsseldorf bis zu uns. Und das viermal die Woche. Er ist jetzt 29 und irgendwann verschieben sich die Prioritäten auf der Zeitachse.“

Der zentrale Mittelfeldspieler Nowitzki, der seit der Saison 2018/19 für den VfB spielt und bisher 93 Spiele absolvierte, ist einer der beiden Neuzugänge in Ratingen. „Pierre war lange Stammspieler in Homberg, der gut in unser Team passt. Zudem hat es sich von der Entfernung her angeboten. Der Junge wird uns guttun“, freut sich Frank Zilles über den Neuzugang.

Der Sportliche Leiter und Ex-Trainer nannte in diesem Zusammenhang auch direkt den zweiten Namen, den er an den Stadionring lotsen konnte. Mit Mike Koenders, der seit fünf Jahren in Homberg unter Vertrag steht, verstärken sich die Germanen in der Innenverteidigung. Der ebenfalls 29-jährige 1,90-Meter-Hüne spielte zuvor beim BV Cloppenburg. „Tendenziell wollen wir in den nächsten zwei Jahren einen Schritt nach vorne machen. Wir möchten der Oberliga-Spitze ein Stück weit näher kommen. Das könnte uns mit den beiden Jungs aus der Regionalliga gelingen“, freut sich Zilles auf die kommende Spielzeit.

Nach ganz oben zu blicken, hält der erfahrene Ex-Trainer aber noch für zu gewagt: „Da kommen schon einige renommierte Teams auf uns zu. Alleine Uerdingen muss man gar nicht erst erwähnen“, weiß Zilles, dass auch die nächste Saison am Niederrhein kein Zuckerschlecken wird.