SG Wattenscheid schlägt erstmals auf dem Transfermarkt zu

Westfalen-Oberligist SG Wattenscheid hat die erste Neuverpflichtung für die kommende Saison perfekt gemacht. Ein Außenverteidiger kommt.

Die SG Wattenscheid hat an diesem Montag den ersten Neuzugang für die kommende Saison verkündet: Eduard Renke wechselt innerhalb der Oberliga Westfalen von der TSG Sprockhövel an die Lohrheide. Der 20 Jahre alte Außenverteidiger kommt in der laufenden Saison auf 20 Einsätze und ist beim Ligakonkurrenten gesetzt.

"Ein Spieler, den wir schon länger auf dem Zettel hatten, weil er trotz seiner jungen Jahre in Sprockhövel zu den Leistungsträgern gehört. Er verfügt über ein richtig gutes Tempo und ist technisch stark", freut sich SGW-Sportvorstand Christian Pozo y Tamayo in der Vereinsmitteilung. "Uns macht sehr froh, dass er sich, trotz einiger Angebote, am Ende für uns entschieden hat."





"Ich bin im Ruhrgebiet aufgewachsen und lebe nicht weit entfernt. Schon in jungen Jahren habe ich mehr oder weniger den Weg mitverfolgt. Der Verein hat im Ruhrgebiet schon ein gewisses Standing und es ist auch daher für mich eine interessante Geschichte", sagt Renke selbst.

Der Bald-Wattenscheider ist ein Sprockhöveler Eigengewächs. Im vergangenen Sommer rückte er aus der U19 ins Oberliga-Team auf. "Natürlich machen die Fans und vielen Zuschauer den Verein in der Spielklasse sehr einzigartig. Das habe ich vorher so noch nicht gesehen und es wird eine neue Erfahrung sein."

Bei der Formulierung seiner Ziele bleibt der Youngster zunächst bescheiden. Er wolle Fuß fassen und sich einleben, so Renke. "Ich glaube, das wird bei der Mannschaft aber kein Problem sein. Natürlich möchte ich mich fußballerisch, taktisch und persönlich weiterentwickeln. Ich werde darauf hinarbeiten, eine wichtige Rolle spielen zu können."

Noch ist es nicht ausgeschlossen, dass Renke in der kommenden Saison in der Regionalliga auflaufen wird. Mit drei Partien ohne Sieg am Stück haben die Wattenscheider ihre Ausgangsposition allerdings verschlechtert. Sie stehen in der Meisterrunde der Oberliga drei Punkte hinter einem Aufstiegsplatz - bei einem Spiel mehr.