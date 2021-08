Transferticker: Schalke holt Zalazar - ETB holt RWE-Talent

Bis zum 31. August ist das Transferfenster offen. Wir berichten von der Bundesliga bis in den Amateurbereich. Dieser Text wird immer aktualisiert.

4.8. - Schalke: Zwölfter Zugang ist perfekt

Rodrigo Zalazar wechselt von Eintracht Frankfurt zum FC Schalke 04. Der zwölfte Zugang der Knappen soll den Ausfall von Kapitän Danny Latza kompensieren, der nach einer Knieverletzung einige Monate pausieren muss. Zunächst wird der Mittelfeldspieler für eine Saison ausgeliehen. Die Königsblauen besitzen darüber hinaus ligaunabhängig die Option, den zentralen Mittelfeldspieler fest zu verpflichten und mit einem Vertrag bis zum Ende der Spielzeit 2025/2026 auszustatten.

4.8. - ETB holt RWE-Talent

Vor dem Derby gegen Rot-Weiss Essen hat der ETB seine Oberligamannschaft noch mal verstärkt - mit einem Talent des Stadtnachbarn: Aus der U19 von RWE wechselt Mittelfeldspieler Bilal Akhal an den Uhlenkrug.

3.8. - Ahlen verpflichtet Mittelfeld-Talent

Rot Weiss Ahlen hat Bajrush Osmani von der Lüneburger SK verpflichtet. Der 19-Jährige wirkte bereits beim Testspiel gegen die Hammer Spvg mit.

3.8. Hiesfeld holt zwei Oberhausener Talente

Der TV Jahn Hiesfeld hat zwei weitere Spieler geholt: Aus der U19 von Arminia Klosterhardt kommen Johnny Lu und Samuel Owusu-Addai.

3.8. - Schalke vor Leihe von Zalazar - geht Bozdogan?

Der FC Schalke 04 steht nach Informationen der WAZ kurz vor einer Leihe von Frankfurt-Talent Rodrigo Zalazar. Ein anderer Spieler könnte den Verein noch verlassen: Im Gespräch mit der WAZ verriet Sportdirektor Rouven Schröder, dass ein Leihgeschäft bei Can Bozdogan durchaus im Bereich des Möglichen sei.

3.8. - Bayern München verleiht Zirkzee erneut

Bayern München leiht seinen Stürmer Joshua Zirkzee erneut aus. Wie der deutsche Fußball-Rekordmeister am Dienstagabend mitteilte, wird sich der Niederländer bis zum Ende der Saison dem RSC Anderlecht anschließen. Der Deal mit dem belgischen Spitzenklub beinhaltet keine Kaufoption.

„Für Joshua ist es sehr wichtig, dass er möglichst viel Spielzeit erhält. Der RSC Anderlecht bietet ihm diese Chance“, sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic über den 20-Jährigen: „Joshua kann jetzt in einer interessanten Liga den wichtigen nächsten Schritt in seiner Profikarriere setzen, und ich traue ihm eine gute Saison zu.“

Zirkzee war in der vergangenen Saison an den italienischen Klub Parma Calcio verliehen, der in die zweitklassige Serie B abstieg. Nach seiner Rückkehr hatte der Stürmer in München keinen leichten Stand. Nachdem er beim 2:2 im Test gegen Ajax Amsterdam eine große Chance leichtfertig vergeben hatte, wurde er in den Sozialen Medien massiv angefeindet. Salihamidzic verteidigte den 20-Jährigen daraufhin vehement.

3.8. - VfB Stuttgart holt französisches Talent Cissé

Der VfB Stuttgart hat ein weiteres Talent verpflichtet. Der 18-jährige Moussa Cissé, der zuletzt in der Jugendabteilung von Paris Saint-Germain aktiv war, hat beim schwäbischen Fußball-Bundesligisten einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025 unterschrieben, wie der VfB am Dienstag mitteilte. Der französische Linksfuß soll jedoch zunächst in der zweiten Mannschaft in der Regionalliga zum Einsatz kommen.

3.8. - Talent Samardzic von Leipzig nach Udine

Offensivtalent Lazar Samardzic verlässt Fußball-Bundesligist RB Leipzig nach einer Saison wieder und wechselt zum italienischen Erstligisten Udinese Calcio. Das meldete der TV-Sender Sky Italia. Demnach kauft Udine den 19-Jährigen für eine Ablöse von drei Millionen Euro aus seinem noch bis 2025 laufenden Vertrag bei den Sachsen heraus.

Samardzic war im vergangenen September für eine halbe Million Euro von Bundesligist Hertha BSC nach Leipzig gewechselt. In der zurückliegenden Saison kam der gebürtige Berliner in neun Pflichtspielen zum Einsatz.

3.8. - Gladbach verleiht Talent Reitz nach Belgien

Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach verleiht sein Talent Rocco Reitz an den belgischen Erstligisten VV St. Truiden. Der 19 Jahre Mittelfeldspieler soll dort in der kommenden Saison Spielpraxis erhalten. Das teilte die Borussia am Dienstag mit. Reitz, der seit seinem siebten Lebenjahr für die Gladbacher spielt, hatte in der vergangenen Spielzeit sein Bundesliga-Debüt für die Borussia gegeben. Sein Vertrag am Niederrhein läuft noch bis 2024.

3.8. - Legt der VfL Bochum weiter nach?

Ilja Kaenzig, der Sprecher der Geschäftsführung des VfL Bochum, schließt nach den Wechsel von Konstantinos Stafylidis und Elvis Rexhbecaj nicht aus, dass noch weitere Spieler dazu kommen könnten. Das sagte er der WAZ. "Wir wollen bei Verpflichtungen weiter reaktionsfähig bleiben."

„Wir wollen bei Verpflichtungen weiter reaktionsfähig bleiben“, sagte Kaenzig. „Das Transferfenster ist ja noch ein paar Wochen geöffnet. Solange es die Gelegenheit gibt, Spieler zu holen, werden wir die Augen und Ohren offen halten.“

3.8. - FC Kray holt Flügelspieler zurück

Der FC Kray hat einen weiteren Spieler unter Vertrag genommen. Alkan Talas kehrt an die Buderusstraße zurück. Der 21-jährige Flügelspieler war im Sommer 2019 aus der U19 von Rot-Weiss Essen in die KrayArena gewechselt und hatte dort im Sommer eigentlich keine Zukunft mehr.

3.8. - 96 holt Börner aus Sheffield

Hannover 96 verstärkt sich nach dem Saisonstart in der 2. Fußball-Bundesliga mit Julian Börner. Die Niedersachsen sind sich mit dem englischen Zweitliga-Absteiger Sheffield Wednesday über einen Transfer des Innenverteidigers einig. Der 30-Jährige muss sich vor dem Medizincheck den Anti-Corona-Bestimmungen gemäß allerdings zunächst in Quarantäne begeben.

3.8. - Bonner SC holt Justin Klein

Der Bonner SC ist sich mit einem Mittelfeldspieler aus der Regionalliga Südwest einig. Demnach wird Justin Klein am Dienstag im Sportpark Nord als Sommerzugang Nummer elf offiziell vorgestellt. Der 26-jährige Rechtsfuß verbrachte die letzten beiden Spielzeiten bei Rot-Weiß Koblenz.

2.8. - Hannover 96 verpflichtet Börner nach Transferpoker und Quarantäne

Hannover 96 hat nach wochenlangen Verhandlungen und einer mehrtägigen Quarantäne endlich seinen Wunsch-Verteidiger Julian Börner verpflichtet. Nach Angaben des Vereins unterschrieb 30 Jahre alte Abwehrspieler vom englischen Club Sheffield Wednesday am Montag einen Zweijahresvertrag bei den Niedersachsen. „Ich habe mich früh auf Julian als wichtige Stütze festgelegt und bin sehr zufrieden, dass wir die Verpflichtung jetzt realisieren konnten“, sagte Trainer Jan Zimmermann.

2.8. - Gulde verlängert in Freiburg

Fußball-Bundesligist SC Freiburg setzt die Zusammenarbeit mit Innenverteidiger Manuel Gulde (30) fort. Der Abwehrspieler verlängerte seinen Vertrag bei den Freiburgern, die über die genaue Laufzeit wie gewohnt keine Angaben machten.

2.8. - Alario bleibt bei Leverkusen

Angreifer Lucas Alario bleibt Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen doch erhalten. Der 28-Jährige, der sich mit Abwanderungsgedanken getragen hatte, verlängerte seinen Vertrag beim Werksklubs vorzeitig bis 30. Juni 2024. Sein alter Kontrakt hatte noch eine Laufzeit bis 2022. Seit 2017 steht der Argentinier in Diensten der Rheinländer.

„Uns war natürlich schon vorher bewusst, wie wertvoll Lucas für Bayer 04 ist. Doch seine sehr gute letzte Spielzeit hat das Interesse anderer Klubs geweckt“, sagte Sport-Geschäftsführer Rudi Völler. Alario war in der abgelaufenen Saison in 33 Pflichtspielen an 19 Toren beteiligt gewesen. Völler: „Deshalb sind wir sehr froh, dass wir den Vertrag verlängern konnten.“

2.8. - Rexhbecaj wechselt zum VfL Bochum

Der VfL Bochum hat Elvis Rexhbecaj verpflichtet. Das gab der VfL Wolfsburg am Montagmittag bekannt. Wie der Bundesligist vermeldet, wird der 23-Jährige für ein Jahr an den VfL ausgeliehen. Bochums Trainer Thomas Reis hatte den Deutsch-Kosovaren bereits in der A-Jugend der Wölfe trainiert. In Wolfsburg besitzt Rexhbecaj noch einen Vertrag bis Juni 2023.

2.8. - Holt Leverkusen den Ex-Schalker Kehrer?

Einst wechselte Thilo Kehrer für 37 Millionen Euro zu Paris St. Germain. Nun soll Bayer Leverkusen an Kehrer interessiert sein, das berichtet der Kicker. Kehrer steht in Frankreich noch bis 2023 unter Vertrag, sein Marktwerkt des 24-Jährigen liegt aktuell bei rund 25 Millionen Euro.

2.8. - Der ETB holt Atas aus Unterrath

Der Kader des ETB SW Essen benötigte noch etwas Erfahrung, die hat er nun bekommen. Mit Baris Atas wurde ein erfahrener Mann für den Abwehrbereich verpflichtet. Der 31-Jährige wechselt zusammen mit ETB-Trainer Suat Tokat und Stürmer Christian Schuh von der SG Unterrath an den Uhlenkrug.

1.8. - Delaney könnte den BVB verlassen

Wie die "Ruhr Nachrichten" berichten, könnte Thomas Delaney den BVB im Sommer noch verlassen. Sein Vertrag läuft in Dortmund noch bis zum 30. Juni 2022. Er soll mit einem Wechsel nach England liebäugeln.

1.8. - VfL Bochum leiht Konstantinos Stafylidis

Der VfL Bochum hat Konstantinos Stafylidis von der TSG Hoffenheim für eine Saison ausgeliehen.

Fußball-Regionalligist Rot Weiss Ahlen hat sich auf der Torwartposition verstärkt. Ein ehemaliger Schlussmann des Wuppertaler SV kommt an die Werse: Daniel Szczepankiewicz. Die offizielle Verkündung steht aus.

1.8. - ETB SW sichert sich Verstärkung aus der Regionalliga West

Fußball-Oberligist ETB Schwarz-Weiß hat noch einmal nachgelegt und einen Mann verpflichtet, der in der vergangenen Saison noch in der Regionalliga spielte. Mehmet Dalyanoglu kommt vom SV Straelen.

31.7. - VfL Bochum steht kurz vor der Verpflichtung von zwei Spielern

Der VfL Bochum ist kurz davor, zwei weitere Spieler zu verpflichten. Mit einem Vollzug ist in der kommenden Woche zu rechnen.

Zum einen wird Elvis Rexhbecaj zum VfL wechseln. Der Mittelfeld-Allrounder kommt vom VfL Wolfsburg und wird für eine Saison ausgeliehen. Anschließend hat der 23-Jährige noch bis zum 30. Juni 2023 einen Vertrag in Wolfsburg. In der letzten Spielzeit war Rexhbecaj an den 1. FC Köln ausgeliehen.

Für die Linksverteidigerposition wird, wie RevierSport weiß, Konstantinos Stafylidis zum VfL wechseln. Der 27-Jährige steht bei der TSG Hoffenheim noch bis zum 30. Juni 2023 unter Vertrag, kam zuletzt aber nur selten zum Zug.

31.7. - Frohnhausen holt zwei Neue

Mit den Transfers von Emilio Straus (SG Wattenscheid U19) und Burak Bahadir (SSV/FCA Rotthausen) hat Landesligist VfB Frohnhausen auf die Verletzungsmisere reagiert: “Emilio ist ein guter Junge, der uns sicher weiterhelfen wird. Klar, er ist noch sehr jung, aber das gehört zu unserer Philosophie. Wir wollen die Talente weiterentwickeln und fördern. Dazu haben wir Burak aus Rotthausen zurückgeholt. Ihm hat es bei seinem neuen Verein nicht so gut gefallen. Er wird uns auch verstärken. Dieser Transfer kommt uns bei dem Verletzungspech natürlich entgegen“, sagt Trainer Issam Said.

Trotz der beiden Neuzugänge sind die Transferplanungen bei den Frohnhauser Löwen noch nicht abgeschlossen. “Wir suchen noch einen Spieler, der viel Qualität mitbringen sollte. Kein junger Akteur, sondern jemand mit Erfahrung für das Zentrum. Da halten wir die Augen offen und schauen, was sich ergibt“, erklärt Said.

"Bild": Schalke mit Zalazar einig

Bereits am Freitag berichtete RevierSport unter Berufung auf "Sky", dass Zweitligist Schalke 04 kurz vor einer Verpflichtung von Rodrigo Zalazar von Eintracht Frankfurt steht. Wie "Bild"-Reporter Max Backhaus nun berichtet, hat sich der zentrale Mittelfeldspieler, der zuletzt an den FC St. Pauli ausgeliehen war, nun für S04 entschieden. Der Transfer sei "in den finalen Zügen". Das Modell der Verpflichtung sei eine Leihe mit einer anschließenden Kaufoption. Vermutlich werde aber erst nach dem Auswärtsspiel bei Holstein Kiel (Sonntag, 13.30 Uhr) Vollzug gemeldet.





31.7. - Leverkusens Bailey nach England

Leon Bailey wechselt vom Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen zu Aston Villa. Wie der englische Premier-League-Club am Samstag mitteilte, haben sich beide Clubs über einen Transfer des 23 Jahre alten Flügelspielers geeinigt, vorbehaltlich eines bestandenen Medizinchecks von Bailey.

Der jamaikanische Nationalspieler spielte seit viereinhalb Jahren für die Werkself, er kam 2017 für 13,5 Millionen Euro vom belgischen Erstligisten KRC Genk nach Leverkusen. (dpa)

30.7. - Schalke: Latza-Ersatz im Anflug?

Wie "Sky" berichtet, ist der FC Schalke 04 an einer Verpflichtung von Rodrigo Zalazar interessiert. Demnach ist der Deal auf einem sehr guten Weg.

30.7. - Wechsel von HSV-Profi Onana zum OSC Lille nahezu perfekt

Der Wechsel von Amadou Onana vom Hamburger SV zum französischen Fußball-Meister OSC Lille ist nach Informationen der „Bild“-Zeitung so gut wie perfekt. Es fehle nur noch die Unterschrift des 19 Jahre alten Belgiers unter einen Vertrag mit Lille, meldete die Zeitung am Freitag. Onana sei bereits auf dem Weg nach Frankreich.

Dem Bericht zufolge kassiert der hanseatische Zweitligist sieben Millionen Euro für den im Vorjahr ablösefrei von der TSG 1899 Hoffenheim geholten Jungstar aus Belgien. Die Ablösesumme für den defensiven Mittelfeldakteur könne aber durch einen Weiterverkauf und leistungsbezogene Boni auf bis zu neun Millionen Euro ansteigen.

Die Hamburger hatten den belgischen U21-Nationalspieler, der in Hamburg bis 2024 unter Vertrag stand, bereits aus dem Training genommen. Denn der lukrative Transfer sollte nicht mehr durch eine mögliche Verletzung des Spielers, der in der 2. Liga 25 Spiele für den HSV bestritten und zwei Tore erzielt hat, gefährdet werden. (dpa)

30.7. - Lars Holtkamp wechselt vom VfL Bochum in die Regionalliga west Dieser Transfer hatte sich seit Tagen angebahnt: Lars Holtkamp verlässt Bundesligist VfL Bochum und schließt sich dem Regionalliga-Vertreter Bonner SC an.

30.7. - Wolfsburger Nachwuchstalent Kayo auf Leihbasis zu Viktoria Berlin

Nachwuchsspieler Bryang Kayo vom Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg wechselt auf Leihbasis zum Drittligisten Viktoria Berlin. Der 19 Jahre alte US-Amerikaner soll sich nach Club-Angaben vom Freitag für ein Jahr beim Verein aus der Hauptstadt entwickeln. Kayo war im Sommer 2020 zum VfL gekommen und spielte in der U23-Mannschaft der Niedersachsen. Bis zum pandemiebedingten Abbruch der Saison kam er auf in acht der neun Spielen zum Einsatz. (dpa)

30.7. - Teuerster 18-Jähriger der Bundesliga-Geschichte?

Nach Informationen der "Bild"-Zeitung steht Linksverteidiger-Talent Luca Netz von Hertha BSC vor einem Wechsel zu Ligarivale Borussia Mönchengladbach. Der Transfer soll bereits in trockenen Tüchern sein und Gladbach 4 Millionen Euro kosten. Netz wäre damit der teuerste 18-Jährige, der innerhalb der Bundesliga wechselt.

30.7. - VfL Bochum: Mittelfeld-Hammer bahnt sich an

Der VfL Bochum steht offenbar vor der Verpflichtung von Elvis Rexhbecaj. Nach RevierSport-Infos sind sich der Spieler und der VfL einig. Der zuletzt an den 1. FC Köln verliehene Spieler soll für ein Jahr aus Wolfsburg ausgeliehen werden, wo er noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023 besitzt.

30.7. - Viktoria Berlin leiht Kayo vom VfL Wolfsburg

Kurz vor seinem ersten Auswärtsspiel in der 3. Liga hat Aufsteiger FC Viktoria Berlin das 19 Jahre alte Talent Bryang Kayo vom Erstligisten VfL Wolfsburg ausgeliehen. Der US-amerikanische Mittelfeldspieler könnte theoretisch schon am Sonntag (14.00 Uhr) im Spiel des Aufsteigers bei Zweitliga-Absteiger Eintracht Braunschweig dabei sein.

30.7. - Elouriachi wechselt vom FC Kray nach Steele

Erst am Samstag berichtete RevierSport, dass es Kray-Legende Ilias Elouriachi nach 14 Jahren beim FCK wohl in die Landesliga zieht. Nun ist es offiziell: Der 29-Jährige wird in der kommenden Saison für die SpVgg Steele 03/09 auflaufen. Dort hatte “Ele“, wie der Außenstürmer genannt wird, bereits einige Trainingseinheiten absolviert. Am Donnerstagabend unterzeichnete der Routinier dann den Vertrag.

30.7. - Johannes Sabah verstärkt den FC Kray

Von Westfalen-Oberligist TSG Sprockhövel wechselt der 23-jährige Johannes Sabah zum FC Kray.

30.7. - Schalkes Mascarell nach Moskau?

Schalke 04 braucht noch einiges an Transfereinnahmen, ein Verkaufskandidat ist Omar Mascarell. Der soll nun das Interesse von Lokomotive Moskau geweckt haben. Auf Nachfrage der WAZ sagte Schalkes Sportdirektor Rouven Schröder: „Tatsächlich haben sie sich erkundigt.“

29.7. - Rizzo nach Straelen, Bouchama bleibt doch an der Römerstraße

Der SV Straelen hat Gianluca Rizzo, der zuletzt ohne Verein war, unter Vertrag genommen. Einen neuen Kontrakt hat auch Yassine Bouchama an der Römerstraße unterschrieben.

29.7. - Dorda unterschreibt bei der SSVg Velbert

Wie RevierSport am Donnerstag erfuhr, hat Christian Dorda einen Vertrag beim Niederrhein-Oberligisten SSVg Velbert unterschrieben. Der 32-Jährige war in der vergangenen Saison Vize-Kapitän des KFC Uerdingen in der 3. Liga und absolvierte 35 Partien für die Krefelder. Nun will er nicht mehr nur Spieler, sondern auch Trainer sein. Bei der SSVg Velbert wird er nach RS-Informationen die Rolle des spielenden Co-Trainers ausfüllen.

29.7. - BVB verlängert offenbar mit Dahoud

Die letzten Details sind geklärt, der Vertrag unterschrieben. Der BVB verlängert mit Mahmoud Dahoud um ein Jahr bis 2023, das berichten Sport 1 und der Kicker. Damit bindet Borussia Dortmund den Mittelfeldspieler, der in der vergangenen Rückrunde zu den wichtigsten Dortmunder Profis zählte. Deswegen einigten sich beide Seiten nun, noch länger zusammenzuarbeiten. Dahoud verzichtet dafür sogar aufgrund der Corona-Krise auf Gehalt.

29.7. - Schonnebeck holt Studtrucker

Die SpVg Schonnebeck hat ein weiteres Ausrufezeichen auf dem Transfermarlt gesetzt. Für die kommende Saison in der Oberliga Niederrhein haben die Essener Marwin Studtrucker verpflichtet. Der 31-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023.

28.7. - SC Verl löst Vertrag mit Korb auf

Drittligist Sportclub Verl und Sascha Korb haben sich auf die Auflösung des Vertrages verständigt. Korb war 2020 vom 1. FC Schweinfurt 05 nach Verl gewechselt und kam in der vergangenen Saison 20 mal zum Einsatz.

28.7. - Leverkusener Bailey vor Wechsel?

Nach Informationen von Sky soll Leon Bailey Bayer Leverkusen verlassen. Wie der Sender berichtete, soll Aston Villa dem Fußball-Bundesligisten ein Angebot unterbreitet haben. Nach Medienberichten hatten auch die englischen Premier-League-Clubs Leicester City, FC Everton, Wolverhampton Wanderers und FC Southampton Interesse an dem jamaikanischen Nationalspieler.

28.7. - Ahlen holt Lotte-Spieler

Dimitrios Ioannidis, der zuletzt von Fortuna Sittard an die Sportfreunde Lotte ausgeliehen war, wechselt zu Rot Weiss Ahlen.

28.7. - Aue leiht Ex-Juniorennationalspieler Schreck aus

Fußball-Zweitligist Erzgebirge Aue hat kurz nach dem Saisonstart einen weiteren Offensivspieler verpflichtet. Vom niederländischen Erstligisten FC Groningen wechselt der frühere deutsche Junioren-Nationalspieler Sam Schreck zu den Sachsen, der 22-Jährige wird bis zum Ende der Saison ausgeliehen. Das teilte Aue am Mittwoch mit.

28.7. - Leverkusen holt Nachwuchsstürmer aus Barcelona

Bundesligist Bayer Leverkusen hat die Verpflichtung von Iker Bravo bekanntgegeben. Das erst 16-jährige Talent wechselt vom FC Barcelona zum Werksklub, wo es im U19-Team in der Bundesliga West auflaufen wird.

„Iker Bravo ist ein großes Talent“, wird Simon Rolfes, Sportdirektor von Bayer 04, in einer Mitteilung der Leverkusener zitiert. „Wir konnten ihn und seine Familie jedoch davon überzeugen, dass Leverkusen genau der richtige Ort für seine nächsten Schritte ist“, sagt er über den spanischen Juniorennationalspieler, der in Europa heiß umworben war.

Auch Thomas Eichin, NLZ-Leiter bei Bayer, weiß genau, was er am 1,84-großen Mittelstürmer hat. „Für sein Alter hat er eine starke Physis. Darüber hinaus ist Iker schnell und kopfballstark. Er wird eine Bereicherung für unseren Klub sein.“

Bravo wurde im Alter von fünf Jahren von den Barca-Scouts entdeckt und hatte sich danach der Talentschmiede "La Masia" angeschlossen.

28.7. - Bayern-Präsident: "Konstruktive Gespräche mit Kimmich und Goretzka"

Der FC Bayern München befindet sich Aussagen von Clubpräsident Herbert Hainer zufolge in „guten und konstruktiven“ Vertragsgesprächen mit den Nationalspielern Leon Goretzka und Joshua Kimmich. „Es gibt derzeit keine Fristen. Die Spieler haben an der Europameisterschaft teilgenommen, danach waren sie im Urlaub. Mittlerweile sind sie zurück in München und nun können weitere Gespräche stattfinden. Hoffentlich können wir in den nächsten Wochen eine Lösung finden“, sagte Hainer während einer Fragerunde mit chinesischen Medien, aus der das Portal „Spox“ am Mittwoch zitierte.

Kimmich (26) hat beim deutschen Fußball-Rekordmeister noch einen Vertrag bis 30. Juni 2023. Goretzka (26) ist bislang nur noch bis 2022 an den Club gebunden. Zuletzt war über einen möglichen Abgang des Mittelfeldspielers in diesem Sommer spekuliert worden.

Weltfußballer Robert Lewandowski (32) werde in jedem Fall in München bleiben, sagte Hainer. „Sein Vertrag läuft noch zwei Jahre, in dieser Zeit wird er definitiv für den FC Bayern spielen. Ich habe es bereits vor einiger Zeit gesagt, dass ich mir sehr gut vorstellen kann, ihn darüber hinaus im Kader zu haben. Die nächsten zwei Spielzeiten wird er allerdings auf jeden Fall bei uns bleiben“, äußerte der 67-Jährige. (dpa)

28.7. - Stendera offenbar ohne Perspektive in Frankfurt

Wie der "Kicker" schreibt, hat Mittelfeldmann Nils Stendera keine sportliche Zukunft bei Bundesligist Eintracht Frankfurt. Der 20-Jährige, der in der vergangenen Saison an Nordost-Regionalligist Lokomotive Leipzig ausgeliehen war, trainiert aktuell beim Südwest-Vertreter Hessen Kassel mit. Stendera durchlief die Jugend der Eintracht, für Lok kam er in der vergangenen Spielzeit auf 10 Pflichtspieleinsätze.

28.7. - Bericht: Boateng nach Sevilla?

2014er-Weltmeister Jerome Boateng befindet sich nach Infos der "Sport Bild" in Gesprächen mit dem FC Sevilla. Kurz zuvor hatte das Blatt bereits Schalkes Ozan Kabak mit dem spanischen Erstligisten in Verbindung gebracht. Der seit dem 1. Juli vereinslose Boateng könnte mit Sevilla, das seit 2014 viermal die Europa League gewann, auch weiter in der Champions League spielen.

28.7. - Schalkes Kabak: Nächste Spur führt nach Spanien, Gerücht dementiert

Er steht nach wie vor auf der Verkaufsliste des Zweitligisten Schalke 04 - jedoch gestaltet sich der Wechsel von Ozan Kabak weg aus Gelsenkirchen aktuell alles andere als einfach. RevierSport berichtete noch am Dienstag, dass der Ex-Verein des Innenverteidigers, Galatasaray Istanbul, Interesse bekundet hat - jedoch werden die Gespräche wohl an unterschiedlichen Vorstellungen bezüglich der Ablösesumme für Kabak, der auf Schalke noch einen Vertrag bis 2024 besitzt, scheitern. Auch mit den englischen Klubs Leicester City und Crystal Palace hatte es offenbar ähnliche Meinungsverschiedenheiten gegeben.

Nun kommt nach einem Bericht der "Sport Bild" aber der FC Sevilla ins Spiel. Laut dem Bericht sei der spanische Topklub bereit, 17 Millionen Euro für Kabak zu zahlen. Für S04, das 2019 15 Millionen für den Türken an den VfB Stuttgart überwiesen hatte, ergäbe sich dadurch ein Transferplus. Kabak soll bekanntlich dringend benötigte Einnahmen in die Schalker Kassen spülen. Beim FC Sevilla könnte der in der Rückrunde an den FC Liverpool ausgeliehene Defensivmann Kabak Joules Koundé ersetzen, der offenbar vom FC Chelsea umworben wird. ​

Wie "Sky" nun allerdings am frühen Mittag berichtet, sei auch dieses Gerücht noch "weit entfernt davon", wirklich ernsthaft zu sein. Dies gelte auch für Gerüchte rund um Omar Mascarell und Can Bozdogan. Der Transferpoker um Kabak dürfte also weitergehen.

28.7. - Verlässt Brandt den BVB? Das sagt er selbst

Julian Brandt sieht seine Zukunft trotz zahlreicher Transfergerüchte bei Pokalsieger Borussia Dortmund. „Ich glaube nicht, dass ich in diesem Jahr noch woanders spielen werde“, sagte der 25-Jährige im Interview mit RTL/ntv im BVB-Trainingslager in Bad Ragaz/Schweiz.

Brandt war zuletzt immer wieder mit Vereinen der italienischen Serie A in Verbindung gebracht worden. „Ich habe diese Wechselgerüchte nie selbst befeuert. Das waren die Gazetten in Italien. Es ist natürlich schön, wenn andere Vereine Interesse bekunden. Aber von meiner Seite gab es nie Anzeichen, dass ich vor einem Wechsel stünde“, sagte Brandt.

In Dortmund besitzt der 35-malige Nationalspieler noch einen Vertrag bis 2024. Seit seinem Wechsel von Bayer Leverkusen 2019 hat der Offensivspieler die Erwartungen bisher nicht erfüllt. Bei der EM stand Brandt daher auch nicht im Kader des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). (sid)

28.7. - VfB Homberg holt Jan Wellers

Der VfB Homberg hat Jan Wellers, der zuletzt für Rot-Weiß Oberhausen spielte, verpflichtet.

28.7. - Kaan-Marienborn vermeldet neuen Spieler

Der 21-jährige Mittelfeldspieler Felix Antonio Schmitt vom SSV 1920 Langenaubach wird in Zukunft für den 1. FC Kaan-Marienborn auflaufen.

28.7. - Leverkusen offenbar vor Verpflichtung von Zenit-Angreifer

Bundesligist Bayer Leverkusen steht laut einem Bericht des Senders "Sport1" offenbar kurz vor der Verpflichtung von Sardar Azmoun. So habe sich der Werksklub bereits mit dem Mittelstürmer, der bei Zenit St. Petersburg noch einen Vertrag bis zum nächsten Sommer besitzt, geeinigt. Es seien nur noch letzte Formalia zu klären. Die Ablöse für den 26-jährigen Iraner belaufe sich auf 18 Millionen Euro einschließlich Bonuszahlungen. 2019 war Azmoun für 12 Millionen Euro von Rubin Kazan nach St. Petersburg gewechselt, im Zenit-Dress kommt er auf 54 Treffer in 85 Pflichtspielen sowie 19 Vorlagen. In der vergangenen Saison verpasste er die Torjägerkanone nur knapp. Laut "transfermarkt.de" beläuft sich der Marktwert des Angreifers auf 25 Millionen Euro, er könnte also deutlich unter diesem nach Leverkusen verscherbelt werden.

27.7. - Sakho kehrt nach Frankreich zurück

Der französische Verteidiger Mamadou Sakho schließt sich mit sofortiger Wirkung Ligue 1-Klub Montpellier HSC an. Zuletzt hatte der Defensivmann beim Londoner Premier League-Verein Crystal Palace unter Vertrag gestanden. In seiner Heimat unterschreibt Sakho einen Vertrag bis zum Sommer 2024.

27.7 - Tottenham-Verteidiger geht nach Katar

Insgesamt sechs Jahre spielte Toby Alderweireld für den englischen Premier League-Klub Tottenham Hotspur. Doch nun bricht der Belgier zu neuen Ufern auf und wechselt nach Katar. Zukünftig läuft der 32-Jährige im Trikot von Al-Duhail SC auf. Der Verein aus Katar ist letztjähriger Vizemeister der Qatar Stars League. Alderweireld erhält einen Kontrakt bis zum 30. Juni 2024. Für die Londoner hatte der 113-fache Nationalspieler insgesamt 236 Pflichtspiele (neun Tore, fünf Vorlagen) absolviert.

27.7 - Austria Wien erhält Leipzigs Ohio auf Leihbasis

Bundesligist RB Leipzig hat Noah Ohio an Austria Wien ausgeliehen. Beim österreichischen Top-Klub soll der 18-Jährige für ein Jahr auf Leihbasis Einsatzminuten sammeln. Bereits in der vergangenen Halbserie war der Angreifer in die Niederlande, genauer gesagt zu Vitesse Arnheim, ausgeliehen worden. Dieses Leih-Geschäft endete allerdings vorzeitig. Ohio besitzt in Leipzig einen laufenden Kontrakt bis 2022.

27.7 - Hertha verpflichtet Stürmer Jovetic

Das Loch im Sturm von Hertha BSC ist gestopft. Die Alte Dame verpflichtet Stevan Jovetic, der zuletzt unter Ex-Hertha-Profi und dem heutigen Coach der AS Monaco, Niko Kovac, aktiv war. Vor seinem Engagement bei den Monegassen spielte Jovetic auch für internationale Top-Klubs wie Inter Mailand, Manchester City und den FC Sevilla. In Monaco kam der Nationalspieler Montenegros in der abgelaufenen Saison auf sechs Tore. Bei den Berlinern erhält Jovetic einen Kontrakt bis 2023 mit Option auf ein weiteres Jahr.

27.7. - Viktoria Köln mit neuem Stürmer Neuer Stürmer für den FC Viktoria Köln: Der Klub von der "Schäl Sick" sichert sich die Dienste von Nikolaj Möller. RevierSport hat vor wenigen Tagen noch vom Kölner Interesse an Möller berichtet. Nun ist der Deal fix.

27.7. - VfB Homberg sucht noch Spieler Vier Mann sollen in den nächsten Tagen noch kommen. Der VfB sucht sowohl in der Defensive als auch Offensive neue Spieler. Das verriet Manager Frank Hildebrandt im RevierSport-Gespräch.

27.7. - TSV Havelse löst Verträge mit zwei Spielern auf Drittliga-Aufsteiger TSV Havelse hat die Verträge mit seinen beiden ehemaligen Jugendspielern Nikos Elfert und Jannis Neugebauer aufgelöst. Das gaben die Niedersachsen am Dienstag bekannt. „Für die Entwicklung unserer beiden ehemaligen Jugendspieler ist jetzt Spielpraxis im Herrenbereich wichtig. Die wollen wir beiden ermöglichen und werden die Jungs und ihre Entwicklung im Auge behalten“, sagte der Sportliche Leiter Matthias Limbach.

27.7. - Wuppertaler SV will Burak Gencal loswerden Der Wuppertaler SV ist am Montag ins Trainingslager nach Willingen gereist - ohne Burak Gencal. Der Mittelfeldspieler spielt beim WSV trotz laufenden Vertrages bis zum 30. Juni 2022 keine Rolle mehr.

27.7. - Bochums Holtkamp kurz vor Unterschrift in Bonn Der 19-jährige Akteur des VfL Bochum, Lars Holtkamp, steht kurz vor der Unterschrift beim Bonner SC. [url=Der VfL Bochum eröffnet mit dem DFB-Pokal-Spiel beim Wuppertaler SV am Samstag, 7. August (15:30 Uhr), die Pflichtspielsaison. Eine Woche später reist der Aufsteiger zum Bundesliga-Auftakt zum VfL Wolfsburg. ]Das bestätigte Holtkamp-Berater Giovanni Federico unserer Redaktion[/url].

27.7. - Emre Mor schließt sich Mino Raiola an Der ehemalige BVB-Profi Emre Mor will Celta de Vigo unbedingt verlassen. Auf der Suche nach einem neuen Klub soll ihm Mino Raiola helfen. Mor schloss sich dem Star-Berater an.

26.7. - FSV Duisburg verpflichtet Spieler aus der Regionalliga

Der FSV Duisburg hat Necirwan Khalil Mohammad vom VfB Homberg verpflichtet. Die gesamte Geschichte lesen Sie hier

26.7. - Nicolai Müller wechselt innerhalb Australien

Seit 2019 spielt der frühere Spieler von Mainz 05 und des Hamburger SV mittlerweile in Australien. Nun wechselt er den Verein. Nach seinem Vertragsende bei den Western Sydney Wanderers zieht es den 33-Jährigen zum Central Coast Mariners FC.

26.7. - Bielefeld-Wechsel von Okugawa ist perfekt

Der Transfer von Mittelfeldspieler Masaya Okugawa zum Fußball-Bundesligisten Arminia Bielefeld ist endgültig perfekt. Der 25-Jährige war von den Ostwestfalen im Januar von Österreichs Serienmeister RB Salzburg ausgeliehen worden und unterzeichnete nun bei der Arminia einen Vertrag bis 30. Juni 2024. „Er hat in den letzten Monaten nachgewiesen, dass er in der Bundesliga eine richtige Verstärkung für uns ist und auch charakterlich hervorragend zu unserer Mannschaft passt“, sagte Bielefelds Sport-Geschäftsführer Samir Arabi in einer Clubmitteilung.

26.7. - Hiesfeld holt MSV-Talent

Der TV Jahn Hiesfeld hat Simeon Louma aus der A-Jugend des MSV Duisburg verpflichtet. Der 19-jährige Abwehrspieler hatte zeitweise auch bei der ersten Mannschaft trainiert.

26.7. - Homberg verpflichtet Testspieler

Der VfB Homberg hat dem bisherigen Testspieler Maurice Hauser einen Vertrag gegeben. Der 19-jährige Stürmer spielte bisher in der U19 von Fortuna Düsseldorf

26.7. - Mainz verlängert mit Rieß Nachwuchstorhüter Lasse Rieß hat seinen eigentlich bis 2022 laufenden Vertrag beim Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 vorzeitig um ein Jahr bis 2023 verlängert. Der 19 Jahre alte Schlussmann wurde seit 2012 im Mainzer Nachwuchsleistungszentrum ausgebildet. „Lasse Rieß ist ein weiterer Spieler, der sich über den Nachwuchsbereich und unsere U23 in den Profikader hochgearbeitet hat“, äußerte FSV-Sportdirektor Martin Schmidt.

26.7. - Viktoria Köln holt Arsenal-Talent

Drittligist Viktoria Köln hat Nikolaj Möller vom FC Arsenal verpflichtet. Der 19-Jährige, der in der Jugend unter anderem bei Malmö FF und dem FC Bologna spielte, wechselte im vergangenen Jahr zu Arsenal London. Die Gunners leihen den Schweden jetzt an die Kölner aus.

26.7. - Schalkes Mercan nach Istanbul?

22 Abgänge gibt es beim FC Schalke schon. Mit Amine Harit, Ozan Kabak, Matija Nastasic und Omar Mascarell sollen noch vier weitere hinzukommen. Und auch Levent Mercan könnte S04 noch verlassen. Die türkische Nachrichtenagentur DHA berichtet, dass Besiktas Istanbul das 20-jährige Mittelfeldtalent verpflichten möchte.

26.7. - Ex-Schalker Stambouli in die Türkei

Mit Benjamin Stambouli hat ein weiterer Abgang des FC Schalke einen neuen Verein gefunden. Der Defensivspieler wechselt in die Türkei. Stambouli erhielt beim türkischen Erstligisten Adana Demirspor einen Zweijahresvertrag.

26.7. - Tigges wohl nicht vom BVB zum 1. FC Köln

Der 1. FC Köln hat wohl keine Chancen auf eine Verpflichtung von Stürmer Steffen Tigges. Wie der Kicker berichtet, soll der Angreifer bei Borussia Dortmund bleiben und der U23 des BVB helfen, mit seinen Toren den Klassenerhalt zu erreichen.

26.7. - FC-Coach Baumgart will Trainingskader reduzieren

Trainer Steffen Baumgart vom Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln will den Spielerkreis für die tägliche Arbeit auf dem Trainingsplatz verkleinern. „Wir werden darüber reden, den Trainingskader zu reduzieren. Es geht darum, mit dem ein oder anderen Spieler über seine Perspektive und Zukunft zu sprechen“, sagte der Ex-Paderborn-Coach nach Ende des Trainingslagers in Donaueschingen. Dabei habe er „nicht das Gefühl, dass ich zum Beispiel die jungen Spieler wegschicken muss. Wir werden da eine vernünftige Regelung finden. Das ist ein normaler Weg. Das machen wir aber nicht heute oder morgen, sondern in Ruhe nächste Woche“. Man werde im Trainerteam darüber sprechen, „wen wir in der Mannschaft sehen. Wir haben eine Mannschaft, die immer mehr Gesicht annimmt“, so Baumgart.

25.7. - Hannover 96 holt Börner aus Sheffield

Hannover 96 verstärkt sich nach dem Saisonstart in der 2. Fußball-Bundesliga mit Julian Börner. Die Niedersachsen sind sich mit dem englischen Zweitliga-Absteiger Sheffield Wednesday über einen Transfer des Innenverteidigers einig. Der 30-Jährige muss sich vor dem Medizincheck den Anti-Corona-Bestimmungen gemäß allerdings zunächst in Quarantäne begeben.

25.7., Hannover verpflichtet Innenverteidiger aus England Hannover 96 steht kurz vor dem Transfer von Julian Börner, wie die "Bild" vermeldet. Der 30-Jährige soll eine Ablösesumme "im niedrigen sechsstelligen Bereich" kosten und einen Vertrag bis 2024 unterschreiben. Der Innenverteidiger gilt als Wunschtransfer von 96-Trainer Jan Zimmermann. Börner lief in 145 Zweitligaspielen für Energie Cottbus und Arminia Bielefeld auf. Zuletzt spielte er für Sheffield Wednesday in der 2. Liga und stieg ab.

25.7., Medien: BVB kurz vor Malen-Transfer Der Transfer von Eindhoven-Star Donyell Malen zu Borussia Dortmund steht kurz bevor. Der 22-Jährige ist im Trainingslager des BVB angekommen, wie Fotos zeigen. Nun dürfte der Medizincheck bevorstehen und dann könnte Malen schon zeitnah offiziell vorgestellt werden. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge zahlt Dortmund rund 30 Millionen Euro für den Sancho-Nachfolger

25.7., 13:45 Uhr: Schalke: Boujellab wird verliehen Das königsblaue Eigengewächs Nassim Boujellab wird den FC Schalke 04 erst einmal verlassen. Wie der Zweitligist offiziell bekanntgab, wird der 22-jährige Mittelfeldspieler den Klub an den Ligakonkurrenten FC Ingolstadt 04 verliehen. Zuvor verlängerte Boujellab seinen Vertrag auf Schalke bis 2023. "Spielpraxis ist gerade für junge Spieler unersetzlich. Deshalb sind wir gemeinsam mit Nassim zu dem Entschluss gekommen, dass ein Wechsel nach Ingolstadt für ihn die beste Lösung ist. Dort sind seine Chancen auf Einsatzzeiten und damit auf eine Weiterentwicklung größer", erklärte Sportdirektor Rouven Schröder.

24.7., 13:05 Uhr: Defensivmann für Monheim

Niederrhein-Oberligist 1. FC Monheim verstärkt sich mit Imran Ali. Unter anderem in den Nachwuchsleistungszentren von Fortuna Düsseldorf und dem Wuppertaler SV ausgebildet, wechselt der 19-jährige Innenverteidiger vom VfB Hilden ins Rheinstadion.

„Unser Trainerteam wollte gerne einen weiteren Nachwuchs-Innenverteidiger in den eigenen Reihen haben, der unter Spielern wie Incilli & Co. reifen kann. Der Kontakt zu dem Jungen kam über einen ehemaligen Spieler zustande und daraufhin hat Imran rund 14 Tage bei uns im Probetraining überzeugt, so dass wir gemeinsam zu dem Entschluss gekommen sind, eine Zusammenarbeit anzusteuern. Der Spieler bringt für sein junges Alter schon verschiedene spannende Paramater mit. Er ist körperlich sehr weit und verfügt somit über eine gute Stabilität. Dazu hat er ein gutes Gefühl für Räume sowie Situationen und traut sich auch mal den schwierigen Ball im Aufbau zu. Kurzum: er hat bis dato eine Menge angeboten und ist trotzdem noch lange nicht am Ende der Entwicklung angekommen. Wenn er die Dinge, die ihm die Trainer wie auch die alten Hasen an die Hand geben, annimmt, dann bekommen wir ganz bestimmt eine Menge Freude zusammen!“ wird Geschäftsführer Karim El Fahmi in einer entsprechenden Mitteilung zitiert.

24.7., 12:55 Uhr: Rödinghausen holt Innenverteidiger

Der SV Rödinghausen hat den 19-jährigen Ibrahim Kaba verpflichtet. Der Innenverteidiger wechselt aus der U19 des VfL Bochum an den Wiehen. Beidfüßig und 1,90 Meter groß, war Kaba ursprünglich für die zweite Mannschaft des SVR vorgesehen - allerdings konnte er die Verantwortlichen in den vergangenen Wochen durch engagierte Leistungen von einem Platz im Regionalliga-Kader überzeugen, wie es in einer Vereinsmitteilung heißt.

23.7. 15:30 Uhr - Cordoba-Wechsel von Hertha zu Krasnodar perfekt

Der Transfer von Stürmer Jhon Cordoba von Fußball-Bundesligist Hertha BSC zum russischen Erstligisten FK Krasnodar ist perfekt. Das bestätigten die Berliner am Freitag. Wie Krasnodar auf Twitter mitteilte, erhält der 28-Jährige einen Vierjahresvertrag. Bereits in der vergangenen Woche hatte Hertha mitgeteilt, dass beide Vereine sich geeinigt hätten, der Medizincheck hatte zu diesem Zeitpunkt noch ausgestanden.

23.7. 14:30 Uhr - Perfekt: BVB-Star Sancho für 85 Millionen zu ManUnited Der Wechsel des englischen Fußball-Nationalspielers Jadon Sancho von Borussia Dortmund zu Manchester United ist perfekt. Das gab der BVB am Freitag bekannt. Der englische Rekordmeister zahlt für den Außenbahnspieler eine fixe Transferentschädigung in Höhe von 85 Millionen Euro. Der 21-Jährige erhält einen Fünfjahresvertrag plus Option. Der Transfer von Sancho ist damit einer der teuersten in der Bundesliga-Geschichte. Die 100-Millionen-Grenze knackte nur der Franzose Ousmane Dembele, der 2017 für 105 Millionen Euro (plus Boni bis 42 Millionen) vom BVB zum FC Barcelona gewechselt war. Nationalspieler Kai Havertz ging im vergangenen Sommer für 80 Millionen Euro von Bayer Leverkusen zum FC Chelsea. Die Ablöse kann sich allerdings durch Bonuszahlungen noch weiter erhöhen.

23.7. 09:30 Uhr - BVB-Stürmer Tigges zum 1. FC Köln? Der 1. FC Köln sucht noch einen Stürmer, da Anthony Modeste und Sebastian Andersson zuletzt beide immer wieder verletzt ausfielen. Daher gibt es übereinstimmende Berichte über ein FC-Interesse an BVB-Angreifer Steffen Tigges, der in Dortmund bis 2024 unter Vertrag steht. Wenn, dann soll es auf einen Leih-Deal hinauslaufen.

23.7. 08:30 Uhr - Malen-Transfer beim BVB steht offenbar kurz vor der Bestätigung Der BVB hat nun wohl seinen Ersatz für Jadon Sancho endlich gefunden. Donyell Malen von der PSV Eindhoven soll kurz vor einem Wechsel zum BVB stehen. „Eindhovens Dagblad“ und „Voetbal International“ vermelden übereinstimmend eine Einigung aller Parteien.

22.7. 19:10 Uhr - Leverkusen holt Innenverteidiger Kossounou Bundesligist Bayer Leverkusen hat den ivorischen Fußball-Nationalspieler Odilon Kossounou vom belgischen Meister FC Brügge als neuen Innenverteidiger präsentiert. Der 20-Jährige unterschrieb laut Vereinsmitteilung von Donnerstag einen Vertrag mit Gültigkeit bis 2026, Medienberichten zufolge investiert Bayer 24 Millionen Euro Ablöse.

22.7. - 19:06 - SC Velbert holt Ex-Juniorennationalspieler Der SC Velbert hat Shpetim Hasani aus der U19 von Arminia Klosterhardt verpflichtet. Der 19-jährige Rechtsverteidiger hat auch schon in der kosovarischen Jugendnationalmannschaft gespielt.

22.7. 19:04 - Ahlen-Keeper wechselt in die erste Liga Thailands Der bisherige Keeper von Rot Weiss Ahlen, Bernd Schipmann, hat einen neuen Verein gefunden. Der philippinische Nationaltorwart wechselt in die erste Liga Thailands zu Ratchaburi Mitr Phol FC.

22.7. 19:02 Uhr - Wuppertaler SV verpflichtet Sohn eines WSV-Zweitligaspielers Der Wuppertaler SV hat den Sohn eines früheren WSV-Profis verpflichtet. Matyas Juracsik Junior wechselt zur neuen Saison zu den Rot-Blauen. Juracsik spielt auf der Position des Linksverteidigers, ist 19 Jahre alt und nicht nur der Sohn des Ex-WSV-Profis, sondern auch gleichzeitig der Enkel des langjährigen WSV-Präsidenten und Unterstützers Friedhelm Runge. Beim Testspiel am Dienstag gegen den TSV Steinbach kam er bereits zu einem zwölfminütigen Einsatz.

22.8. 19 Uhr - BVB II: Nächster Neuzugang ist da Fußball-Drittligist Borussia Dortmund II hat den nächsten externen Neuzugang unter Dach und Fach gebracht. Aus der U23 des VfL Wolfsburg wechselt Ole Pohlmann zu den Schwarz-Gelben.