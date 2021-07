Homberg: 4 Spieler werden gesucht - VfB ist von Ex-Kapitän enttäuscht

In der Fußball-Regionalliga West haben die meisten Klubs ihre Kader für die neue Saison beisammen. Einige wenige Vereine suchen noch Spieler - so auch der VfB Homberg.

17 Spieler - inklusive zwei Torhüter - stehen aktuell beim VfB Homberg unter Vertrag. Am Rheindeich werden aber mindestens noch vier Akteure gesucht, die die Mannschaft von Trainer Sunay Acar verstärken können.

"Wir brauchen einen Mann für die Defensive, zwei offensive Flügelspieler und einen Allrounder, der offensiv alles spielen kann. Wir haben noch etwas zu tun", berichtet Frank Hildebrandt.

Hildebrandt zeigt sich von Bouchama-Absage überrascht

Der VfB-Manager weilte zuletzt im Urlaub auf der Balearen-Insel Formentera. In dieser Zeit hatte Yassine Bouchama nach einem positiven Probetraining und guten Gesprächen mit Trainer Acar dem VfB doch noch einen Korb gegeben. "Das mich auch verwundert. Aber so sind die Jungs von heute eben. Sie träumen alle vom großen Fußball. Wir können und wollen auch niemanden zwingen, für den VfB Homberg zu spielen. Wir brauchen nur Leute, die das mit uns, mit unserem Klub angehen wollen. Deshalb lassen wir uns auch ein wenig Zeit, um gute Jungs, charakterlich saubere Spieler herauszufiltern", erklärt Hildebrandt.

Hildebrandt über Mohammad-Abgang: "Wir sind enttäuscht"

Und auch von einem anderen Spieler zeigt sich Hildebrandt enttäuscht. Nerciwan Mohammad, letztjähriger Homberg-Kapitän und verlängerter Arm des Trainers Acar, hatte den VfB im Sommer verlassen. Seine Begründung: Der Ex-Profi will kürzer treten, weil er in Mönchengladbach lebt und in der Nähe eine Umschulung begonnen hat.

"Und jetzt lese ich im RevierSport, dass er zum FSV Duisburg wechselt. Ich weiß nicht, ob er es jetzt ein paar Kilometer näher oder weiter von Zuhause hat. Wir sind da schon enttäuscht, weil wir uns letztes Jahr bei der Verpflichtung ins Zeug gelegt haben. Ich glaube, dass der FSV auch nicht weniger als wir trainiert. Naja: soll er glücklich werden. Ich wünsche ihm alles Gute beim FSV", sagt Hildebrandt.

Probespieler sollen sich auch über Testspiele empfehlen

Für den VfB Homberg stehen mit dem VfB Speldorf und VfB Oldenburg die nächsten Testspiele bevor. Hier wollen die Duisburger erneut einige Testkandidaten ausprobieren. "Die Jungs haben die Möglichkeit sich in den Einheiten und Testspielen zu empfehlen. In dieser Woche könnten wieder einige Kandidaten vorstellig werden", verrät Hildebrandt.