Ex-Fortuna-II-Keeper geht in die Premier League

Der ehemalige Düsseldorf-II-Keeper Maduka Okoye wechselt in die Premier League. Der FC Watford zahlt für den Schlussmann eine Rekordablöse.

Nachdem Maduka Okoye Fortuna Düsseldorfs zweite Mannschaft verlassen hat, geht es für ihn steil bergauf. Der gebürtige Düsseldorfer avancierte schnell zum Stammspieler beim Eredivisie-Klub Sparta Rotterdam, wurde zum Nationalkeeper Nigerias. Nun folgt der nächste Schritt auf seiner Karriereleiter: Der 22-Jährige wechselt zum FC Watford in die Premier League.

Okoye unterschrieb bei den „Hornets“ einen Vertrag über fünfeinhalb Jahre, wird aber bis zum Saisonende in Holland bleiben. Über die Höhe der Ablösesumme wurden keine Angabe gemacht, laut der niederländischen Tageszeitung „AD“ überweist Watford etwa 7 Millionen Euro an Okoyes jetzigen Klub Sparta Rotterdam. Der Deutsch-Nigerianer ist damit nicht nur der teuerste Verkauf in der Vereinsgeschichte der Niederländer, sondern gleichzeitig der teuerste Torwart, den sich der FC Watford jemals gesichert hat.

Auf seinem Instagram-Kanal zeigte sich Okoye glücklich über den Wechsel: „Ich bin überwältigt, bei Watford unterschrieben zu haben. In der Premier League zu spielen ist etwas, von den ich geträumt habe, seit ich ein kleiner Junge war.“

Zwischen 2017 und 2020 spielte der ehemalige Jugendtorwart von Bayer Leverkusen in der U23 von Fortuna Düsseldorf in der Regionalliga West. In dieser Zeit kam Okoye auf 34 Einsätze in der Regionalliga. Im Sommer 2020 verließ er den Klub ablösefrei.