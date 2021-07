Fußball-Zweitligist FC Schalke 04 ist auf der Suche nach einem Ersatz für seinen verletzten Kapitän wohl bei Eintracht Frankfurt fündig geworden.

Wie "Sky" berichtet, ist der FC Schalke 04 an einer Verpflichtung von Rodrigo Zalazar interessiert. Demnach ist der Deal auf einem sehr guten Weg.





Danny Latza, der im ersten Spiel der Schalker gegen Hamburg (1:3) im zentralen Mittelfeld Regie führte und auch Kapitän auf Schalke ist, fällt länger aus. Eine Knieverletzung wird ihn mehrere Monate außer Gefecht setzen.

Rodrigo Zalazar Martínez, wie der Eintracht-Profi, mit vollem Namen heißt, könnte Latza ersetzen. Zalazar, der sowohl die spanische als auch uruguayische Staatsbürgerschaft besitzt, ist in Frankfurt noch bis zum Sommer 2023 gebunden. Der 21-jährige zentrale Mittelfeldspieler war jedoch schon in der vergangenen Saison an Zweitligist FC St. Pauli ausgeliehen. Dass er die 2. Bundesliga spielen kann, dass bewies er bei den Hamburgern. Zalazars St. Pauli-Bilanz: 34 Spiele, sechs Tore, sechs Vorlagen!

Auch auf Schalke dürfte seine Laufstärke, aber auch Torgefahr im Mittelfeld-Zentrum sehr gefragt sein. Die Verhandlungen befinden sich laut "Sky" auf einem guten Weg.

Der Schalker Kaderumbau in der Übersicht

Zugänge: Victor Palsson (Darmstadt 98), Marvin Pieringer (SC Freiburg), Reinhold Ranftl (LASK), Marcin Kaminski (VfB Stuttgart), Danny Latza (Mainz 05), Simon Terodde (Hamburger SV), Thomas Ouwejan (AZ Alkmaar), Florian Flick (eigene Reserve), Markus Schubert (Eintracht Frankfurt, Leih-Ende), Rabbi Matondo (Stoke City, Leih-Ende), Ozan Kabak (FC Liverpool, Leih-Ende), Marius Bülter (Union Berlin), Dominick Drexler (1. FC Köln), Martin Fraisl (ADO Den Haag), Dries Wouters (KRC Genk)

Abgänge: Weston McKennie (Juventus Turin), Suat Serdar (Hertha BSC), Jonas Carls (SC Paderborn), Klaas-Jan Huntelaar (unbekannt), Nabil Bentaleb, Bastian Oczipka, Shkodran Mustafi (alle vereinslos), Sead Kolasinac (FC Arsenal, Leih-Ende), Goncalo Paciencia, Frederik Rönnöw (beide Eintracht Frankfurt, Leih-Ende), Kilian Ludewig (RB Salzburg, Leih-Ende), William (VfL Wolfsburg, Leih-Ende), Ahmed Kutucu (Basaksehir Istanbul), Markus Schubert (Vitesse Arnheim), Hamza Mendyl (Gaziantep FK / Leihe), Benito Raman (RSC Anderlecht), Nassim Boujellab (FC Ingolstadt / Leihe), Steven Skrzybski (Holstein Kiel), Alessandro Schöpf (Arminia Bielefeld), Sebastian Rudy (TSG Hoffenheim), Bernard Tekpetey (Lodogorets), Benjamin Stambouli (Adana Demirspor)

Tor: Ralf Fährmann, Michael Langer, Martin Fraisl (ADO Den Haag)

Abwehr: Marcin Kaminski (VfB Stuttgart), Matija Nastasic, Malick Thiaw, Salif Sané, Timo Becker, Ozan Kabak, Thomas Ouwejan (AZ Alkmaar)

Mittelfeld: Omar Mascarell, Mehmet Aydin, Levent Mercan, Kerim Calhanoglu, Amine Harit, Can Bozdogan, Danny Latza (Mainz 05),Victor Pálsson (Darmstadt 98), Florian Flick, Dominick Drexler (1. FC Köln), Reinhold Ranftl (LASK), Dries Wouters (KRC Genk)

Angriff: Matthew Hoppe, Rabbi Matondo, Simon Terodde (HSV), Marvin Pieringer (SC Freiburg), Marius Bülter (Union Berlin)