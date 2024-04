Darmstadt ist schon weg, der 1. FC Köln steht vor dem Abstieg in die 2. Bundesliga. Mainz verpasste eine große Chance, das freut den VfL Bochum.

Die beiden Abstiegsplätze in der Fußball-Bundesliga sind wohl vergeben. Darmstadt 98 ist vor dem Sonntagabend-Spiel gegen den 1. FC Heidenheim offiziell abgestiegen.

Wenn kein Fußballwunder passiert, geht der 1. FC Köln mit runter in die 2. Bundesliga. Nach dem 1:1 (0:1) beim FSV Mainz 05 hat Köln fünf Punkte Abstand auf den Relegationsrang - dazu das schlechtere Torverhältnis. Köln muss sechs Punkte in drei Begegnungen auf Mainz aufholen.

Durch das 1:1, das der FSV mit dem zweiten Elfmeter gegen sich in der Nachspielzeit kassierte, verpasste es der FSV auch, den VfL Bochum wieder auf den Relegationsrang zu verweisen.

Es scheint sich ein Vierkampf um den Platz anzubahnen, der zwei Extra-Spiele nach der Saison gegen den Dritten der 2. Bundesliga bedeutet. Mainz, Bochum, Union Berlin und Gladbach müssen noch damit rechnen, auf Platz 16 zu landen.

Beim Kellerduell fand Mainz besser in die Partie und erzielte auch das 1:0. Nach einem schwach getretenen eigenen Standard lief Köln in einen Konter, an dessen Ende auch FC-Torwart Marvin Schwäbe nicht gut aussah. Leandro Barreiro sagte Danke. Es schien der Treffer des Tages zu sein.

Mainz: Zentner - Kohr, van den Berg, Hanche-Olsen - Caci (64. Fernandes), Barreiro, Amiri, Mwene - Gruda (87. Ajorque), Onisiwo (56. Widmer) - Burkardt. - Trainer: Henriksen Zentner - Kohr, van den Berg, Hanche-Olsen - Caci (64. Fernandes), Barreiro, Amiri, Mwene - Gruda (87. Ajorque), Onisiwo (56. Widmer) - Burkardt. - Trainer: Henriksen Köln: Schwäbe - Schmitz, Hübers, Chabot, Finkgräfe - Martel, Huseinbasic (72. Kainz), Waldschmidt (62. Uth) - Thielmann (62. Maina), Tigges (62. Downs), Alidou (83. Adamyan). - Trainer: Schultz Schiedsrichter: Benjamin Brand (Unterspiesheim) Tore: 1:0 Barreiro (29.), 1:1 Kainz (90.+5, Foulelfmeter) Rote Karte: Mwene (Mainz) wegen groben Foulspiels (90.+9) Bes. Vorkommnis: Waldschmidt (Köln) schießt Foulelfmeter am Tor vorbei (48.) Zuschauer: 33.000 (ausverkauft)

Köln kam erst in die Partie, nachdem fast alles zu spät war. Und da wurde auch deutlich, warum die Mannschaft erst 23 Treffer erzielte. In der Schlussoffensive drängte Köln, schoss aber eine Fahrkarte nach der anderen.

Mit dem Höhepunkt bereits kurz nach der Pause, als Luca Waldschmidt einen Foulelfmeter neben das Tor setzte. Anthony Caci hatte Faride Alidou gefoult.

Caci hatte zu dem Zeitpunkt schon Gelb, er durfte weiterspielen. So auch nach seinem nächsten Foul, sehr zum Ärger der Kölner, die nun wütend anliefen, aber in der Offensive immer wieder an der eigenen Harmlosigkeit scheiterten. Selbst Mark Uth vergab kurz vor dem Ende die dicke Möglichkeit zum 1:1.

Welches es aber doch noch gab, denn in der Nachspielzeit gab es den zweiten Elfmeter für Köln. Mainz-Keeper Robin Zentner foulte Sargis Adamyan, Florian Kainz machte es besser als Waldschmidt - 1:1.

Kurz danach flog noch der Mainzer Phillipp Mwene nach grobem Foulspiel an Uth vom Feld. Köln wollte alles, kam aber nicht zum 2:1. So sah man nach dem Abpfiff nur hängende Köpfe. Auf Kölner Seite, weil das 1:1 nicht hilft, trotzdem die 2. Liga droht. Mainz, weil man eine große Chance im Abstiegskampf spät verspielt hatte.

Köln nun mit dem Heimspiel gegen den SC Freiburg (Samstag, 4. Mai, 18:30 Uhr). Mainz muss am Sonntag (5. Mai, 19:30 Uhr) zum 1. FC Heidenheim.