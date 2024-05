Der FC Schalke 04 hat seinen ersten Sommerzugang für die Saison 2024/2025 vorgestellt. Er kommt von Eintracht Braunschweig.

Anton Donkor wird künftig für den FC Schalke 04 verteidigen. Der Linksfuß von Eintracht Braunschweig hat bei den Königsblauen einen Vertrag bis 2027 unterschrieben. Das gab S04 am Dienstag (14. Mai) bekannt.

"Anton ist ein sehr durchsetzungs- und zweikampfstarker Spieler, der seine Geschwindigkeit in der Defensive und Offensive gut einsetzen kann. Er hat sich in den vergangenen Jahren stets weiterentwickelt und ist so zu einer festen Größe in der Zweiten Liga geworden", sagt Sportdirektor Marc Wilmots.

Donkor sagt über seinen Wechsel von Braunschweig nach Gelsenkirchen: "Ich freue mich sehr, in der neuen Saison auf Schalke spielen zu dürfen. Die Verantwortlichen haben mir in den Gesprächen ein gutes Gefühl gegeben und eine sehr interessante Perspektive für die kommenden Jahre aufgezeigt."

Der gebürtige Göttinger durchlief die Junioren-Teams des VfL Wolfsburg. Nach einer Leihe zur U23 des FC Everton folgten für den gelernten Angreifer Stationen bei Hansa Rostock und Carl Zeiss Jena.

Bei Waldhof Mannheim schulte Donkor auf die Linksverteidiger-Position um, auf der er mit starken Leistungen die Verantwortlichen von Eintracht Braunschweig überzeugte. In der Zweiten Liga absolvierte der 26-Jährige in zwei Saisons 67 Pflichtspiele. Für den DFB kam Donkor in acht Partien für die U18- bis U20-Nationalmannschaft zum Einsatz.

Nächster Schalke-Zugang könnte auch aus Niedersachsen kommen

Gut möglich, dass der nächste Schalke-Zugang auch aus Niedersachsen kommen wird. Denn nach RevierSport-Informationen sind sich die Schalker auch mit Christian Conteh vom VfL Osnabrück so gut wie einig.

Donkor ist in der Rangliste der schnellsten Spieler der Zweiten Liga auf Rang elf. Conteh hat noch mehr Speed, liegt in der Rangliste mit 36,2 km/h auf dem zweiten Platz. Er ist sogar schneller als Schalkes bester Sprinter Bryan Lasme. Nach Osnabrücks Abstieg in die 3. Liga ist Conteh ablösefrei zu haben.