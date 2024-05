Auch die West-Regionalligisten transferieren weiter fleißig Spieler. Der SV Rödinghausen und der FC Gütersloh haben jeweils einen weiteren Akteur vorgestellt.

Alexander Höck wechselt von der U23 von Werder Bremen an den Wiehen. Der 22-jährige Innenverteidiger, der zuvor bei Bayer Leverkusen und Viktoria Köln spielte, erhält beim SV Rödinghausen einen Vertrag bis zum 30.06.2026. Der 1,94 Meter große Innenverteidiger überzeugte im Probetraining, trotz einer vorherigen langen Verletzung. Für Werder kommt er auf 19 Einsätze in der Regionalliga Nord, sowie auf 7 Einsätze in der 3. Liga für Viktoria Köln. "Alex ist ein junger, gut ausgebildeter Verteidiger, der natürlich aus einer schwierigen Phase kommt. Er hat uns im Probetraining absolut überzeugt und sein Potential unter Beweis gestellt, weshalb wir uns sehr auf ihn freuen", sagt SVR-Sportdirektor Alexander Müller.

Der FC Gütersloh holt einen talentierten Torwart von Zweitliga-Aufsteiger Preußen Münster in den Heidewald. Roman Schabbing (22) gehörte zum Drittliga-Kader der Preußen, spielte aber ausschließlich in der Oberliga-Reserve und wird in Gütersloh die Nachfolge von Daniel Szczepankiewicz antreten.

"Roman ist ein junger, talentierter Torwart mit großem Potenzial. Wir freuen uns sehr, dass Roman zu uns kommt. Mit Jarno Peters, Tim Matuschewsky und Roman Schabbing sind wir damit auf der Torwart-Position wieder bestens aufgestellt", hat FCG-Sportchef Rob Reekers vollstes Vertrauen zu den drei FCG-Torhütern.

Schabbing bestritt insgesamt 27 Oberliga-Einsätze für die zweite Mannschaft von Preußen Münster. Der 1,96 Meter große Torwart wurde vom MSV Duisburg ausgebildet und wechselte vor drei Jahren nach Münster. Er ist der sechste Neuzugang des FC Gütersloh für die kommende Regionalliga-Saison.

Dazu wechseln auch Justus Henke (SC Paderborn), Henri Bollmann (SCV Neuenbeken), Luis Frieling (SpVg. Vreden), Phil Beckhoff (Wuppertaler SV) und Jannik Borgmann (Rot Weiss Ahlen) zum FCG.