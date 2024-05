Im Stadion des MSV Duisburg wurde eine Bombe gefunden. Der Blindgänger lag jahrelang unter der Spielfläche und wird am Dienstag entschärft.

Der MSV Duisburg hat in dieser Woche den Dauerkartenverkauf für die kommende Saison gestartet. Im Fanshop am Stadion können sich Fans an diesem Dienstag allerdings kein Saisonticket sichern. Bei Bauarbeiten in der Schauinslandreisen-Arena wurde eine Weltkriegsbombe gefunden.

Der Blindgänger wird am Mittag entschärft, der Fanshop bleibt über den gesamten Tag hinweg geschlossen. Dauerkartenbestellungen sind ausschließlich online oder über die Tickethotline des Drittliga-Absteigers möglich.

Bei dem Fund handelt es sich um eine englische Fünf-Zentner-Bombe. Sie wurde am Morgen bei Sondierungsarbeiten im Hinblick auf eine neue Drainage-Anlage im Stadion der Zebras entdeckt - und zwar unter der Rasenfläche, wo die nicht detonierte Weltkriegsbombe jahrzehntelang lag. "Bombenstimmung im Stadion hätte ich lieber anders gewollt", scherzte ein Nutzer auf X unter einem Beitrag des MSV.

Kampfmittelbeseitigungsdienst begann nach Informationen der Stadt Duisburg um 13 Uhr mit der Entschärfung. Nur acht Personen und eine Jugendherberge müssen evakuiert werden. Im Bundesleistungszentrum des Deutschen Kanu-Verbands an der Regattabahn wurde ein Aufenthaltsraum für betroffene Bürger eingerichtet. Zudem werde es rund um den Fundort ab 12.30 Uhr zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen, teilte die Stadt mit. Wie lange diese andauern, war vorerst nicht absehbar.

"Betroffen sind unter anderem der Kalkweg sowie die Kruppstraße im Bereich des Stadions. Ortskundige Autofahrer werden gebeten, den Bereich großräumig zu umfahren. Die Autobahn A 59 und die Bahnstrecke Duisburg – Düsseldorf sind nicht betroffen", heißt es. Nach der Entschärfung werden Sirenen im Bereich um den Fundort Entwarnung geben.

Aktuelle Informationen sowie eine Karte mit dem Fundort der Bombe sowie der Evakuierungs- und Sicherheitszone gibt es auf der Website und den Social-Media-Kanälen der Stadt.