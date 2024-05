Der MSV Duisburg startet den Verkauf der Saisontickets und damit den ersten Stimmungstest für die Regionalliga.

Schon am Montag startete der MSV Duisburg den Online-Dauerkartenverkauf für die Fußball-Regionalliga-Spielzeit, die am Freitag, 26. Juli, beginnt, für Bestandskunden. Ab Dienstag sind die Saisontickets auch im Zebra-Shop in der Arena und telefonisch erhältlich für Alt- und Neukunden.

Nach dem Abstieg aus der 3. Liga wird der Ticketverkauf gleichzeitig ein Stimmungstest sein: Wie viele Fans glauben an einen Neuanfang und wollen den Spielverein nach der Horror-Saison auch künftig unterstützen? In der letzten Saison verkaufte der MSV 5202 Dauerkarten.

Der MSV hat mit dem Dauerkartenverkauf eine neue Image-Kampagne gestartet. Unter dem Motto „#MSVereint“ wirbt der Klub für mehr Zusammenhalt in der Stadt – Zebra-Streifen weiß und blau, statt weiß und grau. Der MSV will zudem in der Stadt sichtbarer werden und sich der sozialen Verantwortung stellen, wie es in einer Mitteilung heißt.

Wie üblich, gibt es bei einem Kauf einer Dauerkarte Rabatt. 17 Viertliga-Partien gibt es zum Preis von 13. In der 3. Liga mit 20 Teams gab es 19 Heimspiele zum Preis von 15 Partien. Nachdem der MSV die Preise vor Jahresfrist angehoben hatte, wird das Dauerbillett nun – wenig überraschend – günstiger. Die Saisonkarte der teuersten Kategorie, das ist der Unterrang der Sparkassentribüne, kostet 455 Euro. Damit zahlt der treue Fan 26,76 Euro pro Partie. In der letzten Spielzeit waren das 30,78 Euro. Tageskarten werden hier 35 Euro kosten.

Die Stehplatzdauerkarte ohne Ermäßigungen wird in der neuen Saison 182 Euro kosten. Das sind 10,71 Euro pro Spiel gegenüber 12,63 Euro im vergangenen Spieljahr. Die Tageskarte wird 14 Euro kosten.

Der Fanshop öffnet am Dienstag um 10 Uhr. Die Ticket-Hotline ist ab Dienstag, 10 Uhr, unter der Rufnummer 01806/190203 (0,20 Euro pro Anruf) für alte und neue Kunden freigeschaltet. Die Plätze der Bestandskunden sind bis Sonntag, 30. Juni, 23.59 Uhr, reserviert. Danach gehen diese Tickets in den freien Verkauf.