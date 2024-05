Fans von Alemannia Aachen waren am Montag in einen Vorfall auf Mallorca verwickelt. Die Polizei gab Schüsse ab.

Nach dem Aufstieg in die 3. Liga und dem Mittelrheinpokal-Sieg herrscht derzeit Feierlaune bei Alemannia Aachen. Zahlreiche Fans, Verantwortliche und Teile der Mannschaft zelebrieren die Rückkehr in den Profifußball derzeit am Ballermann auf Mallorca. Dort ist es am frühen Montagabend zu Ausschreitungen gekommen, in die Aachener Anhänger laut Augenzeugen und Medienberichten verwickelt waren.

Ausgangspunkt waren Feierlichkeiten von Alemannia-Fans im Lokal Bamboleo auf der Partymeile Schinkenstraße. Wie die spanische Nationalpolizei gegenüber der Mallorca-Zeitung angab, hätten die Aachener dort randaliert. Es soll zudem zu Auseinandersetzungen mit Türstehern gekommen und eine Sicherheitskraft verletzt worden sein. Türsteher sollen mit Schlagstöcken auf Aachen-Anhänger eingeprügelt haben. Laut dem Lokalmedium "Diario de Mallorca" soll eine Gruppe von rund 30 Alemannia-Fans Sachschaden im Bamboleo angerichtet und sich anschließend geweigert haben, die Bar zu verlassen.

Die alarmierte Polizei rückte mit mehreren Einheiten an und trieb die Fangruppe auseinander. Dabei fielen Schüsse. Auf Videos ist zu sehen und zu hören, wie eine Gruppe von Beamten über die Schinkenstraße läuft. Ein Polizist lädt seine Waffe und gibt zwei Schüsse ab. Menschen schreien und flüchten vor den Beamten.

Wie die Polizei gegenüber der Mallorca-Zeitung zu Protokoll gab, habe es sich um Platzpatronen gehandelt. "Es wurde das Protokoll für Verstöße gegen die öffentliche Ordnung angewendet", wird ein Sprecher der Behörde zitiert. Aachener Fans berichteten hingegen von Gummigeschossen. Wenig später hatte sich die Lage auf der bekannten Partymeile wieder beruhigt. Ob und wie viele Menschen verletzt wurden oder ob es Festnahmen gab, ist bisher unklar. Die Ermittlungen laufen.

Nach über einem Jahrzehnt feierte Alemannia Aachen in der beendeten Saison die Meisterschaft in der Regionalliga West und damit die Rückkehr in den Profifußball. Am vergangenen Wochenende sicherte sich der TSV mit einem Sieg gegen den Bonner SC (4:2) im Finale des Mittelrheinpokals zudem den Einzug in den DFB-Pokal.