Im Vorfeld des Relegations-Rückspiels überlegte Campino, wie er mit seiner Band helfen kann, Fortuna Düsseldorf bei der Verpflichtung von Christos Tzolis zu unterstützen. Das war verfrüht.

Einen Tag vor dem Relegations-Rückspiel zwischen Fortuna Düsseldorf und dem VfL Bochum wurden im Hintergrund bereits die Feierlichkeiten für den Fall des Aufstiegs geplant.

Nach dem 3:0 im Hinspiel beim VfL Bochum waren sich die meisten Beobachter einig, dass die Fortuna in die Fußball-Bundesliga aufsteigen wird. Es gab sogar Bilder, die die aufgebaute Bühne zeigen, auf der die Feier steigen sollte. Die Party auf dem Burgplatz sollte ein einmaliges Erlebnis werden.

Nach dem Drama im Rückspiel, wo die Fortuna im Elfmeterschießen den Aufstieg noch verspielte, wird es keine Feier geben. Dabei waren sie alle zuversichtlich, auch Campino, Frontsänger der Düsseldorfer Kultband "Die Toten Hosen".





Nach dem Spiel fluchte er im VIP-Raum des Stadions: "Zum Kotzen. Ist das scheiße." Eine kurze Aussage, die die Stimmung in der Landeshauptstadt trefflich zusammenfasste.

Vor dem Spiel war eher das Thema, wie man im Aufstiegsfall den besten Scorer der Fortuna, Christos Tzolis, verpflichten könnte. Der Grieche ist von Norwich City ausgeliehen, die Fortuna besitzt eine Kaufoption in Höhe von fünf Millionen Euro, die aber selber im Fall des Aufstiegs schwierig gewesen wäre zu stemmen.

Daher brachte Campino eine Idee ins Spiel, die es schon einmal gab. Denn „Die Toten Hosen“ halfen vor vielen Jahren, dass Anthony Baffoe verpflichtet werden konnte. Auch bei Tzolis wäre das offenbar eine Option gewesen.

Bei SAT.1 sagte Campino: "Wir haben schon an eine Benefizsingle gedacht. Griechischer Wein. Aber heutzutage wird nicht mehr so viel Vinyl verkauft. Aber wenn sich genug Fortuna-Fans melden, wäre das etwas, was wir in den Ring werfen können."

Eine Idee, die nun nicht mehr umgesetzt werden muss. Denn durch den Verbleib in der 2. Bundesliga scheint es völlig ausgeschlossen, dass Tzolis bei der Fortuna bleibt. Neben ihm muss sich Düsseldorf auch auf den Abgang eines weiteren Leistungsträgers einstellen. Ao Tanaka kann für eine niedrige Millionenablöse gehen, er soll mehrere Angebote aus der Bundesliga vorliegen haben.