Das Personalkarussell dreht sich bei Rot-Weiss Essen fleißig weiter. Am Montag gab nicht nur Felix Götze seinen Abschied bekannt.

Am Montag (13. Mai 2024) gab Felix Götze offiziell bekannt, dass er seinen auslaufenden Vertrag bei Rot-Weiss Essen nicht verlängern und die Hafenstraße nach zwei Jahren verlassen wird. Nach RevierSport-Informationen ist der SC Paderborn sein neues Ziel.

Götze war einst im Sommer 2022 von dem damaligen RWE-Sportchef Jörn Nowak verpflichtet worden und entwickelte sich zu einem unersetzbaren Leistungsträger. RWE hatte für Götze nach dem erfolgreichen Klassenerhalt 2023 auch noch einen Nachschlag an den FC Augsburg zahlen müssen. Nach unseren Informationen lag die Summe bei 100.000 Euro.

Stichwort Nachschlag: Dieser fließt in den nächsten Tagen auch vom 1. FC Magdeburg auf das rot-weisse Konto. Und das in Höhe von 75.000 Euro.

Warum? Weil beim Wechsel von Ex-Rot-Weiss-Kapitän Daniel Heber im Winter 2023 vereinbart wurde, dass die Magdeburger zunächst 150.000 Euro, dann bei einem FCM-Klassenerhalt 2023 noch einmal 75.000 Euro und schließlich bei einem erneuten Klassenverbleib 2024 nochmals 75.000 Euro auf das RWE-Konto überweisen. Die sportlichen Erfolge erzielte Magdeburg und somit gibt es noch einmal diesen Nachschlag für Rot-Weiss Essen. So kommt für Heber, der in Magdeburg absoluter Stammspieler ist und mittlerweile schon 51 Pflichtspiele für den FCM absolvierte, die Ablösesumme in Höhe von 300.000 Euro zustande.

Rot-Weiss Essen: Sascha Peljhan geht vorzeitig

Bei so vielen Zahlen passt dann auch dieser Name ins Thema: Sascha Peljhan. Der Modedesigner, unter anderem des Labels "Naketano", unterstütze RWE bislang nicht nur mit einem Darlehen in Höhe von drei Millionen Euro, sondern war seit der verheerenden Jahreshauptversammlung im Jahr 2023 neuer Finanzchef bei RWE. Er brachte wieder Ordnung in das unübersichtliche Zahlenwerk. Doch das ist nun auch Geschichte.

Nach den Abgängen von Daniel Elzer, Max Jakob Hinterlang und Sascha Peljhan sowie Marcus Uhlig zum Monatsende besteht die Vertriebsabteilung von Rot-Weiss Essen, die sich um bestehende und neue Sponsoren kümmern soll, aktuell nur aus drei Personen: Timo Brauer, Christoph Dinkelborg und Vorstand Alexander Rang.

Wie RevierSport erfuhr, packte Peljhan am Montag, 13. Mai 2024, seine sieben Sachen zusammen und verabschiedete sich bei den Mitarbeitern der RWE-Geschäftsstelle. Eigentlich wollte er, wie Marcus Uhlig, Ende Mai von Bord gehen. Nun verabschiedete er sich vorzeitig.

Mit Thomas Wulf, ehemals FC Schalke 04 und MSV Duisburg, arbeitet seit Anfang Mai bereits der Peljhan-Nachfolger bei Rot-Weiss Essen.