Der Wuppertaler SV hat einen weiteren Spieler verpflichtet. Diesmal kommt ein Stürmer, der einst schon beim WSV spielte.

Nach der Verpflichtung der Zwillinge Niek und Joep Munsters (beide SV Lippstadt 08) konnte der Wuppertaler SV die nächste Personalie fix machen.

Dilhan Demir wechselt vom westfälischen Oberligisten SV Schermbeck zum WSV. Einst spielte der 20-jährige Stürmer in der WSV-Jugend. In der laufenden Saison absolvierte er 28 Einsätze für Schermbeck, erzielte vier Treffer und bereitete sieben weitere Tore vor.

Demir ist eine dynamische Offensivkraft, die durch ihre Flexibilität und Vielseitigkeit auf dem Spielfeld überzeugt. Mit seiner Schnelligkeit, seinem beidfüßigen Spiel und seiner Fähigkeit, in verschiedenen Positionen zu agieren, gehört er zweifelsohne zu den besten Offensivspielern in der Oberliga Westfalen. Er konnte die WSV-Verantwortlichen nicht nur während der Spielbeobachtungen überzeugen sondern auch in einem dreitägigen Probetraining hinterließ er einen starken Eindruck.

Gaetano Manno, Sportlicher Leiter des Wuppertaler SV, zeigt sich über den Transfer hocherfreut: "Dilhan ist ein schneller Spieler mit einer Wuppertaler Vergangenheit. Er hat sein Talent bereits in der Oberliga bewiesen und wird uns ab dem Sommer tatkräftig unterstützen. Wir sind stolz darauf, solch einen hungrigen und talentierten Spieler in unseren Reihen zu haben. Genau solche Spieler suchen und brauchen wir, um unsere Ziele zu erreichen."

Auch Demir äußerte sich zu seinem Wechsel: "Bereits in der Jugend habe ich für den Wuppertaler SV gespielt. Umso stolzer und glücklicher bin ich, erneut die Farben des Vereins tragen zu dürfen. Ich freue mich auf die kommende Saison und kann es kaum erwarten, im Stadion vor den Fans zu spielen."

Wuppertaler SV: 16 Spieler stehen für 2024/2025 unter Vertrag

Nach der Vertragsverlängerung mit Torwart Krystian Wozniak und den Verpflichtungen von den Munsters-Zwillingen sowie Demir konnte der WSV in wenigen Tagen vier Personalien für die Saison 2024/2025 klären. Hinzu gesellen sich Emil Metz, Kilian Cedric Bielitza, Berkem Kurt und Hugo Schmidt (alle eigene U19). Auch Niklas Dams, Lion Schweers, Kevin Hagemann, Marco Terrazzino, Damjan Marceta, Semir Saric, Hüseyin Bulut und Philipp Hanke stehen weiterhin unter Vertrag, womit sich die Zahl der ab dem 1. Juli 2024 beim WSV stehenden Spieler auf 16 erhöht.