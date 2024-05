Nur noch zwei Spieltage bekommen die Zuschauer der diesjährigen Oberliga Westfalen zu Gesicht. Schon am vorletzten Spieltag könnten dabei einige Entscheidungen fallen.

Die Saison der Oberliga Westfalen neigt sich dem Ende zu. Am 26. Mai wird der Ball zum letzten Mal in der laufenden Spielzeit über den Rasen rollen. Doch schon am kommenden und damit vorletzten Spieltag können weitere Entscheidungen gefällt werden.

Für die TSG Sprockhövel ist es allerdings bereits jetzt zu spät. Die Elf von Trainer Andrius Balaika befindet sich abgeschlagen auf dem letzten Tabellenplatz. Mit sieben Punkten Rückstand auf das rettende Ufer bleibt nicht einmal die rechnerische Resthoffnung.

Erst am vergangenen Sonntag verabschiedete sich die SpVgg Erkenschwick offiziell aus dem Aufstiegsrennen. Auch hier fehlen sieben Punkte auf das lange am Leben gehaltene Ziel.

Eine erfreulichere Entscheidung fiel am vergangenen Spieltag bei der SG Wattenscheid 09. Die SG sicherte sich, dank eines 1:0 gegen Eintracht Rheine, den Klassenerhalt.

Für acht weitere Teams steht eine weitere Saison in der Oberliga Westfalen fest:

TuS Ennepetal

Westfalia Rhynern

SG Finnentrop-Bamenohl

SV Schermbeck

Sportfreunde Siegen

SpVgg Vreden

Preußen Münster II

1. FC Gievenbeck

Der Abstiegskampf

Der zweite Absteiger steht bislang noch nicht fest. Am kommenden Spieltag könnte das allerdings der Fall sein.

Der FC Brünninghausen muss nämlich punkten, sonst droht der Abstieg. Aktuell liegen die Dortmunder auf einem Abstiegsrang, drei Punkte hinter TuS Bövinghausen und Eintracht Rheine. Bei einer Niederlage müsste der FC also hoffen, dass Bövinghausen und Rheine ihre Spiele am Montag verlieren, um weiterhin eine rechnerische Chance auf den Klassenerhalt zu wahren. Brünninghausen muss schon am Freitag gegen den 1. FC Gievenbeck ran.

Eintracht Rheine und der TuS Bövinghausen können den Klassenerhalt am vorletzten Spieltag noch nicht aus eigener Kraft dingfest machen. Falls Brünninghausen jedoch verliert, würde beiden Teams ein Remis zum sicheren Klassenerhalt reichen. Bei einem Brünninghausener Remis bräuchte es allerdings einen Sieg. Bövinghausen muss gegen die SpVgg Vreden ran, während Rheine Zuhause die SpVgg Erkenschwick empfängt.

Die angenehmste Position im Abstiegskampf hat derzeit Victoria Clarholz. Mit vier Punkten Vorsprung auf Brünninghausen, wäre Clarholz bei einer Niederlage des FC bereits gerettet. Sollte Brünninghausen einfach punkten, bräuchten sie ein Unentschieden. Bei einem Sieg der Victoria stünde der Klassenerhalt fest. Clarholz empfängt die Sportfreunde Siegen vor heimischer Kulisse.

Das Aufstiegsrennen

Der ASC 09 Dortmund darf weiter auf einen Platz in der Regionalliga hoffen. Dieser Traum könnte allerdings ohne Eigenverschulden bereits am vorletzten Spieltag platzen. Derzeit steht der ASC vier Punkte hinter dem Stadtrivalen Türkspor Dortmund und sechs Punkte hinter den SF Lotte. Falls Lotte punktet und Türkspor einen Sieg einfährt, wäre der ASC machtlos. Am Sonntag geht es auswärts gegen die SG Finnentrop-Bamenohl.

Türkspor Dortmund könnte derweil schon am Sonntag den Aufstieg perfekt machen. Bei einem Sieg gegen Wattenscheid wäre die Elf von Trainer Sebastian Tyrala aufgestiegen und würde zeitweise sogar an Tabellenführer Lotte vorbeiziehen, welche aktuell zwei Punkte Vorsprung hat.

Die SF Lotte könnten ebenfalls am kommenden Spieltag den Gang in die Regionalliga vollenden. Zwar ist Lotte mit einem Sechs-Punkte- und 34-Tore-Vorsprung bereits so gut wie sicher aufgestiegen, doch am kommenden Spieltag könnten es die Sportfreunde auch rechnerisch offiziell machen. Ihnen reicht ein Remis gegen den SV Schermbeck am Montag. Bei einer Türkspor-Niederlage könnte man sich zudem mit einem Dreier zum Meister machen.