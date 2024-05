Die Zweitvertretung von Rot-Weiss Essen hat ihren Kreisliga-A-Kader für die Saison 2024/2025 beisammen. Jedoch verliert RWE II ihren 120-Tore-Sturm.

Das ist bitter! Sowohl Dominik Milaszewski, aktuell 44 Saisontreffer, als auch Emre Kilic (76 Buden) werden Rot-Weiss Essen II am Saisonende verlassen.

Der 38-jährige Milaszewski lehnte eine Vertragsverlängerung ab, Kilic machte nach einer Zusage für die kommende Saison einen Rückzieher. "Bei Emre ist es so, dass er sich mit einer Gastronomie selbstständig macht. Der Zeitaufwand wird dafür immens sein. Er kann unseren Trainingsanforderungen nicht mehr gerecht werden", erklärt Trainer Stefan Lorenz. Kilic wird sich A-Ligist Blau-Weiß Fuhlenbrock in Bottrop anschließen.

Lorenz ergänzt: "Dass wir zwei Stürmer verlieren, die weit über 100 Tore geschossen haben, ist natürlich nicht einfach zu verkraften. Wir haben aber auch gute Jungs dazu gewonnen. Unser Kader steht schon frühzeitig."

Zehn Neue hat Lorenz mit RWE-II-Teammanager Frank Kurth an Land gezogen. Hierbei handelt es sich nämlich um Marcel Schwarze, Marvin Paulsen, Timo Wolter (alle Vogelheimer SV), Luis Förster (Tusem Essen), Oliver Jastrzebowski, Maximilian Riedel (beide Turngemeinde Essen-West II), Joel Leon Bema (SV Preußen Eiberg II), Kevin Grund, Marcel Platzek (beide SV Schermbeck) und Sascha Hartl (SV Burgaltendorf III).

Neben Kilic und Milaszewski werden mit Sebastian Rosbach (Karriereende), Florian Schön, Dogan Utus, Patrick Ritter, Pascal Repping, Dennis Butowski und Sven Cernuta (alle Ziel unbekannt) auch insgesamt neun Spieler die RWE-Reserve verlassen.

Nach dem Aufstieg in die Kreisliga A ist vor dem Aufstieg in die Bezirksliga. Lorenz betont: "Wir haben genug Jahre in der Kreisliga B vergeudet. Natürlich haben wir einen Kader zusammengestellt, um den nächsten Aufstieg anzugehen. Uns wird aber mit Sicherheit nichts geschenkt - im Gegenteil: Wir werden für unsere Punkte in der Kreisliga A hart arbeiten müssen. Damit fangen wir dann in der Sommervorbereitung an."