Alemannia Aachen hat neben vier Zugängen bisher auch schon einige Spieler verabschiedet. Sechs Mann dürfen gehen, obwohl sie noch gültige Verträge besitzen.

Die gute Nachricht aus Sicht von Alemannia Aachen vorweg: Erdal Celik, Technischer Direktor in der Kaiserstadt und ein kongenialer Partner von Trainer Heiner Backhaus, bleibt dem Drittliga-Aufsteiger erhalten.

Wie Trainer Backhaus erhielt auch Celik ein neues Arbeitspapier, das bis zum 30. Juni 2027 gültig ist. Nach RevierSport-Informationen hatte schon einige Vereine lose bei Celik angeklopft. Doch dieser fühlt sich in Aachen pudelwohl.

"Ich freue mich sehr über die Vertragsverlängerung. Das, was in Aachen passiert, ist unglaublich. Und ich bin stolz ein Teil von dieser erfolgreichen Geschichte zu sein. Wir wollen die Alemannia Schritt für Schritt dorthin führen, wo sie hingehört: weiter nach oben. Mittelfristig wollen wir wieder in der 2. Bundesliga spielen", sagt Celik gegenüber RevierSport.

Er ergänzt: "Ich möchte mich an dieser Stelle auch für die tolle Zusammenarbeit und das Vertrauen bei Sascha Eller, Marcel Moberz, Osama Momen und Heiner Backhaus bedanken. Nur gemeinsam kann man Erfolge feiern!"

Diese werden Jan Strauch (1. FC Düren) und Kilian Pagliuca (Ziel unbekannt) mit der Alemannia nicht mehr feiern. Und: Auch Franko Uzelac, der mit dem MSV Duisburg in Verbindung gebracht wird, Dustin Wilms, Beyhan Ametov, Vincent Schaub, Lars Oeßwein und Marc Brasnic werden keine Erfolge mehr in Aachen feiern.

"Sie besitzen alle gültige Verträge bei uns. Aber wir haben mit den Jungs gesprochen und ihnen gesagt, dass es für sie sehr schwer wird unter Trainer Heiner Backhaus auf Spielzeit zu kommen. Wir erfüllen unsere Verträge. Aber sollte ein Spieler eine neue Herausforderung suchen und finden, werden wir diesem keine Steine in den Weg legen", erklärt Celik.

Etwas anders sieht die Lage bei Vleron Statovci aus. Mit dem Abwehrspieler würde die Alemannia gerne verlängern und das 20-jährige Eigengewächs dann eventuell in die Regionalliga ausleihen.