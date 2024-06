Der MSV Duisburg hat den nächsten neuen Spieler präsentiert. Es kommt ein Akteur aus der 3. Liga.

Kaderspieler Nummer elf ist fix! Der MSV Duisburg hat nun nach der Verpflichtung von Steffen Meuer elf Mann beisammen.

Nach einer kurzen Stippvisite im Erzgebirge kehrt Meuer in den Fußball-Westen zurück. Die 24-jährige Offensivkraft kommt nach einem Drittliga-Liga-Jahr in Aue zum Spielverein aus Duisburg-Meiderich.

Meuer kam in der Saison 2023/2024 in 36 von 38 Drittliga-Spielen (zwei Tore, drei Assists) für die Erzgebirgler zum Einsatz. Zuvor bestritt er in der Regionalliga West für die U23-Teams von Borussia Mönchengladbach und Fortuna Düsseldorf satte 103 Spiele – mit einer Quote von 33 Toren und 13 Vorlagen.

"Dass sich Steffen für den MSV und damit den sportlichen Schritt zurück in die Regionalliga entschieden hat, ist ein tolles Zeichen. Er kennt die Liga sehr gut und hat ihr in jeder Spielzeit hier seinen Stempel aufgedrückt. In der Offensive spielt Steffen jede Position mit großem Mehrwert, er wird eine wichtige Bereicherung für unseren Kader sein", freut sich MSV-Kaderplaner Chris Schmoldt.

"Steffen können wir in der Offensive flexibel einsetzen, auch wenn er häufig über die rechte Seite kommt. Er bringt Drittliga-Erfahrung aus Aue mit, kennt aber aus seiner Zeit bei Borussia Mönchengladbach II auch unsere neue Liga – und ich kann immer wieder nur sagen: er hat uns signalisiert, wie sehr er sich auf die Herausforderung bei uns freut!", ergänzt Trainer Dietmar Hirsch.

Steffen Meuer: "Ich kenne den MSV schon seit meiner Kindheit und freue mich, jetzt Teil dieses traditionsreichen Clubs zu sein. Die Fans hier verdienen ehrlichen und erfolgreichen Fußball, und ich möchte mit meiner Erfahrung dazu beitragen. Ich komme jetzt aus Liga drei und möchte mit dem MSV schnellstmöglich wieder dahin zurückkehren!"

Mit Franko Uzelac von Alemannia Aachen könnte in den nächsten Stunden Spieler Nummer zwölf beim MSV Duisburg vorgestellt werden.

Der Kader des MSV Duisburg in der Übersicht

Mit Maximilian Braune und Batuhan Yavuz (beide bis 2026) hatten nur zwei Spieler aus dem Abstiegskader einen Vertrag.

Zugänge: Alexander Hahn (Preußen Münster), Jan-Simon Symalla (eigene U19), Jihad Boutakhrit (FSV Frankfurt), Malek Fakhro (1. FC Bocholt), Can Coskun (Greifswalder FC), Moritz Montag (Rot-Weiß Oberhausen), Mert Göckan (Wuppertaler SV), Leon Müller (Kickers Offenbach), Steffen Meuer (Erzgebirge Aue)

Sollen aus dem alten Kader bleiben: Robin Müller, Joshua Bitter, Tobias Fleckstein, Jonas Michelbrink, Thomas Pledl

Abgänge: Caspar Jander (1. FC Nürnberg), Baran Mogultay (BVB II), Tim Köther (nach Leihe zurück nach Heidenheim), Vincent Müller (Aalborg BK), Niklas Kölle (SSV Ulm), Santiago Castaneda (SC Paderborn), Daniel Ginczek, Sebastian Mai, Kolja Pusch, Marvin Bakalorz, Rolf Feltscher, Pascal Köpke, Marvin Knoll, Dennis Smarsch, Chinedu Ekene, Benjamin Girth (alle Ziel unbekannt)